NBA: Con un triple a lo Kobe Bryant, Davis salvó a los Lakers

Un espectacular triple de Anthony Davis cuando se acababa el tiempo le permitió a Los Angeles Lakers imponerse 105-103 a Denver Nuggets para colocarse 2-0 en la serie final de la Conferencia Oeste de la NBA. La acción resultó tan brillante que hizo rememorar a Kobe Bryant, el legendario ex jugador de los Lakers fallecido a principio de año en un accidente en helicóptero. Incluso el propio héroe lo recordó gritando su nombre ni bien anotó el tiro ganador.





Después de ir perdiendo por 16 puntos cuando promediaba el tercer cuarto, parecía que los Nuggets iban a concretar otra de las grandes remontadas que vienen logrando en estos play offs cuando el serbio Nikola Jokic anotó su séptimo punto seguido en el último minuto para colocar a su equipo con un tanto de ventaja a falta de 20 segundos. Los Lakers atacaron la última bola con un tiro de lejano de Alex Caruso, pero el balón quedó corto. El rebote dividido terminó fuera del campo y quedó en manos de los angelinos, pero con dos segundos por jugar.



Tras el saque de fondo, Davis se disfrazó de Bryant y lanzó un triple sobre la defensa de Jokic que ingresó limpio y le dio el triunfo a su equipo, sin que Denver tuviera la oportunidad de un ataque más. Los Nuggets se quedaron lamentando la descoordinación defensiva entre Mason Plumlee y Jerami Grant, que se fueron los dos a marcar a LeBron James y dejaron libre a Davis, que no perdonó.





El festejo de semejante disparo no podía ser común, y Davis le sumó épica al gritar "Kobe" mientras corría en busca de sus compañeros en el banco de suplentes. "Él metió innumerables tiros como éste, para ganar partidos, en fase regular, en play offs, en finales", explicó el ex jugador de New Orleans Pelicans sobre su reacción. Además, recordó que había fallado un tiro de la misma posición durante la fase regular.

"Este es especial para mí, especial para mis compañeros. Le dije a LeBron que antes del parate había errado un tiro así en Los Angeles contra Brooklyn Nets, desde el mismo lugar. Estaba enojado conmigo mismo y él me dijo 'vamos a vivir y morir con vos tomando ese tiro'. Y tuve la oportunidad y lo logré. Hacer algo así con esta camiseta que vestimos esta noche -NdR: es en homenaje a Kobe Bryant- lo hace algo más especial", destacó.





Además del tiro final, Davis había sido la máxima figura del partido, con 31 puntos y nueve rebotes, bien secundado por LeBron, que terminó la noche con 26 unidades y 11 recobres. Por el lado de los Nuggets, el más determinante resultó Jokic, que aportó 30 puntos, nueve asistencias y seis rebotes, seguido por Jamal Murray con 25 tantos y seis recobres.

Con la victoria en la noche del domingo, los Lakers se colocaron 2-0 en la serie y el martes buscarán extender su ventaja cuando se dispute el tercer partido. En la Conferencia Este, Miami se impone 2-1 a Boston, que revivió tras la victoria lograda el sábado. El cuarto partido de la serie está previsto para el miércoles.