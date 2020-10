Nobel 2020: este año la entrega de premios será virtual 

Como ocurrió con los grandes eventos masivos de 2020, la ceremonia de entrega de los Premios Nobel quedó suspendida por el coronavirus. Al menos en su versión presencial, que se iba a llevar a cabo el próximo 10 de diciembre en Estocolmo. Según anunciaron los organizadores, la gala será reemplazada por un un acto que se transmitirá por televisión, algo que no ocurría desde 1944.

La entrega de premios, informó la Fundación Nobel, se realizará a distancia desde Estocolmo y Oslo entre el 5 y 12 de octubre. Allí se premiará a las personalidades destacadas de Medicina, Física, Química, Literatura y Economía.

Respecto a la ceremonia del Nobel de la Paz, los organizadores mantienen el objetivo de celebrar una pequeña gala de formato muy reducido en Oslo, según anunció el director del Instituto Nobel noruego, Olav Njolstad.

"La última vez que no hubo ceremonia en Estocolmo fue en 1944", durante la Segunda Guerra Mundial, explicó Gustav Kallstrand, historiador de la Fundación Nobel. En 1940, 1941 y 1942 no se otorgó ningún premio, a pesar de que Suecia no participó en el conflicto, mientras que los premios de 1944 fueron entregados retroactivamente en 1945.

Este año, uno de los nominados al nobel de la Paz es el presidente estadounidense, Donald Trump, por haber impulsado acuerdos de reconocimiento mutuo de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin y de normalización de relaciones económicas entre Serbia y Kosovo.