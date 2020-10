Coronavirus: Rosario lanza medidas para evitar el colapso sanitario

El gobierno de Santa Fe y la municipalidad de Rosario impulsaron este martes una serie de medidas para combatir la falta de camas y personal médico en hospitales de la ciudad, a raíz del incremento de contagios en la región.

Según afirmaron voceros del Ministerio de Salud de Santa Fe, la iniciativa consiste en incrementar el personal de salud abocado al tratamiento de pacientes con coronavirus. También se suma la decisión de cancelar cirugías programadas: de ese modo, anestesistas, cirujanos y clínicos participarán del cuidado de pacientes con coronavirus.

En las últimas semanas el mapa de contagios del país cambió, y si bien al inicio de la pandemia los casos estaban focalizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en las últimas horas el problema se trasladó al resto de las provincias. En el caso de Rosario, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva alcanzó el 96 por ciento, de las cuales el 43 por ciento está destinada al cuidado de pacientes con covid-19.

"Si bien en este momento las camas están prácticamente al límite, no se encuentran en un momento de saturación en el que no tenés dónde internar a una persona”, explicó María Inés Elliff, coordinadora del área ambulatoria del hospital Carrasco de Rosario, quien además destacó que las medidas preventivas “hicieron que el brote no sea tan fuerte".



La especialista advirtió que “si entramos en esa situación, el porcentaje de pacientes que fallecen aumentará notoriamente, porque no se puede dar lo que el paciente necesita”. El hospital Carrasco fue el sanatorio donde se detectó el primer caso de covid-19 en Rosario, cuando el dengue era la enfermedad prevalente.

Respecto al protocolo implementado por el hospital para atender los dos frentes, Elliff recordó que “se determinó un área del hospital haciendo un ingreso para pacientes febriles con sospechas de covid, y se dejó un área para consultas impostergables de pacientes ya enfermos o embarazadas”. Ese dispositivo funcionó hasta julio, cuando aumentó drásticamente el número de consultas diarias por coronavirus, por lo que aumentó la cantidad de médicos en función.

“Hemos sumado gente y actualmente tenemos en cada horario entre 4 y 5 médicos atendiendo, dos personas que están haciendo hisopados, administrativos, mucamos y todo dispuesto para esta área específica”, detalló la epidemióloga.

Según los últimos datos, Rosario registró 652 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que la provincia de Santa Fe notificó 1.213 positivos. Desde el comienzo de la pandemia, los casos ascendieron a 13.767 en la ciudad, y a 27.606 a nivel provincial.



Por otra parte, este lunes se informó un récord de 27 fallecidos en Santa Fe, de los cuales 9 fueron pacientes con residencia en Rosario. Hasta la fecha se registran un total de 290 fallecidos en la provincia.