Tras más de un año y medio de conflicto con el Gobierno de Javier Milei, los trabajadores de Arsat anunciaron para el próximo viernes 8 de agosto un nuevo paro y movilización a Tribunales para exigir una suba salarial y fondos para el organismo.



Lo confirmó en declaraciones a la 750 el secretario general de FOETRA, Claudio Marín, quien aclaró que el problema principal es que el Gobierno se niega a dar una discusión paritaria y rompe cualquier tentativa de diálogo.

“El Gobierno no conforma la paritaria, no se sienta con el gremio. Hace un año que no hay aumento y ni siquiera se habla”, explicó sucintamente en medio de una nueva escalada del conflicto.

Lo que hizo el Gobierno, en cambio, explicó Marín, fue “darles” el aumento de la administración pública, “que de por sí es muy bajo”, algo que hizo que los salarios reales cayeran un 54 por ciento.

“Los trabajadores de Arsat cobran menos de la mitad de lo que deberían estar cobrando en el marco de un consumo que baja y un dólar que sube”, se lamentó el titular del gremio.

Por eso, explicó: “El día 8, la semana que viene, vamos a hacer un paro y movilización. Vamos a ir hasta el juzgado 48, que está en Lavalle y Libertad, y ahí tenemos una causa por esto”.

“Porque estamos diciendo al juzgado que acá hay una obligación negocial que no se está cumpliendo. El expediente que tenemos en la Secretaría de Trabajo no tiene resultado porque no se presenta”, añadió.

Y precisó: “En este período ya llevamos 12 paros en Arsat, con movilizaciones. Hemos ido a Diputados, hemos explicado esto, hemos llevado a expertos para explicar por qué resulta necesario Arsat y por qué hay que terminar proyectos que están en marcha”.

“Si no se terminan, son millones de dólares que se tiran a la basura. Lo peor de todo es que el dinero está. Arsat tiene reservas suficientes como para terminar todos los proyectos que están en marcha y pagar los aumentos de sueldo”, finalizó.

