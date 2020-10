Buscaban a los asesinos de Sebastián Cejas

La Agencia de Investigación Criminal estaba anoche tras los pasos del autor material del brutal homicidio de Sebastián Cejas, el joven de 38 años que fue ultimado de un disparo en el pecho frente a su madre, mientras esperaban a su padre en las puertas del Hospital Español, con el simple objetivo de robarle el auto. Al cierre de esta edición aún no habían podido atraparlo.

Angustia y bronca manifestaron ayer familiares y allegados a Cejas, un cocinero de 38 años que fue asesinado este martes a la madrugada frente al Hospital Español, cuando cuatro personas lo abordaron para robarle el auto, mientras esperaba que su papá se hiciera diálisis. Ana, Félix y su hermano Fernando no salían de la consternación. "Estábamos en el auto, esperando a mi marido y no sé de dónde salieron cuatro fulanos, hechos unos locos, gritando y pegándole al auto. Uno de ellos abre la puerta y me saca. Otro tiró un tiro para que nadie se acerque y yo me quedé ahí con unos taxistas, sin saber qué hacer, los otros tres en el auto forcejeaban con mi hijo. No pude hacer nada para ayudarlo porque estaban locos, locos. No sé a qué salen ¿a matar? Roben, pero dejen a la gente con vida", suplicó Ana, desgarrada, frente a las cámaras de Canal 3.

Sebastián, el Oso --como le decían-- era recordado ayer en el local gastronómico donde trabajaba, que estuvo cerrado por duelo, y también en las redes sociales. "Era muy bueno, muy amiguero, tenía proyectos. Quería poner su propio local. Le encantaba cocinar y siempre lo hacía con muchas ganas", lo describió su mamá, con la poca voz que le quedaba ayer al mediodía, mientras era contenida por su otro hijo. Desde el restaurante El Mejor, de La Paz e Italia, el dueño aseguró que para él era "un hijo más: un pibe lleno de proyectos, me terminó de comprar un horno para hacer un emprendimiento. Siempre cuidando a los padres. No hay palabras", dijo.

Ana relató que "por un pedido de la doctora que vio que (su marido) tenía una carraspera en la garganta, le cambiaron el horario para la diálisis. Lo llevamos a las 9.30 de la noche y lo teníamos que ir a buscar 0.30. Llegamos con mucha anticipación, tipo 0.15, y se hizo la hora pero no salía mi marido. Yo bajé del auto para ver si salía y mi hijo me dice 'subite porque andan estos mocosos', por unos pibes que andaban en bicicleta. En ese interín, no sé de dónde salieron cuatro fulanos, hechos unos locos, gritando y pegándole al auto. Cuando me sacan a mí (del auto), se escucha el tiro, y se ve que él se volvió loco y era una cosa de griterío y los taxistas no me dejaban moverme, más el tipo que estaba con el arma". Fernando agregó que "es probable que haya querido defender a su madre. Yo haría lo mismo, me volvería loco si tocan a mi vieja...". La mujer continuó: "Ahora le cortaron todo, todo lo que mi hijo ambicionaba. Pasó con esa nenita que la mataron, con los jubilados que les pegan, a mi hijo que le tocó esta vez. No sé qué hacen las autoridades por la seguridad, se pelean entre ellos, pero no se ve la seguridad. Estamos expuestos. Por qué arruinan una familia así. Ojalá sirva la muerte de mi hijo para que hagan algo. Él es el 150 y dentro de un rato veremos al 151, y así vamos a estar".

La investigación por el crimen quedó a cargo de la fiscal Gisela Paolicelli. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió a las 0.40 del martes, en Gaboto y Sarmiento. Los primeros indicios y testimonios aportados dieron cuenta que la víctima se encontraba junto con su madre, estacionado en vía pública, en un Chevrolet Onix, cuando fueron abordados por cuatro personas que rompieron el vidrio de la puerta del conductor, obligándolo a bajar y lo agredieron con disparos de arma de fuego en el tórax. Luego, se dieron a la fuga con el vehículo de la víctima. Sebastián fue asistido por personal del Hospital Español y falleció a la 1.40 de la madrugada.

El gobernador Omar Perotti aseguró que "golpea, duele y tenemos que seguir trabajando" y dijo sobre la "prevención y anticipación". La jefa de Policía de la provincia, Emilce Chimenti, sumó que "se está trabajando sobre el tema armas: ya se secuestraron 2200 en la provincia en lo que va del año. Vivimos estas situaciones con mucho pesar", señaló.