Del diario pinchado de Mercedes Halfon a la música pospandemia

#SoloLectura Una chica que acompaña a Berlín a su novio becado se convierte en protagonista en Diario pinchado, de Mercedes Halfon (Entropía). Hablando de becas, dos chicas argentinas que viven en Europa tras haber sido becadas son el eje de Ensayo de vuelo, de Paloma Vidal (EME editorial). Y Un oasis de rock compila cuentos de Carly sobre rock latinoamericano (Imprenta San Cayetano, de Olavarría).

#DeCatálogo En paralelo a sus aventuras con Los Valses, el platense Pablo Matías Vidal abonó su camino solista con el EP Sobrevida, con cuatro canciones y cameos de Diego Martez y Francisco Cadierno. También hay nuevos lanzamientos de Les Presentes (los EP Estructúa I y Estructúa II, con militancia indie y transfeminista), del cantautor Mariano Kowal (Desarmado, su EP acústico de cuarentena) y de los rockers porteños Miniaturas (4345, con feats de Manu Quieto y el charanguista Oscar Miranda).

#Cursos&Concursos El 24 y el 25/9, el Instituto Nacional de la Música convidará doble jornada de conferencias internacionales, virtuales y gratuitas sobre música en pandemia y pospandemia, con músicxs, periodistas, especialistas en derechos, activistas musicales y representantes de sellos, festivales y ferias de varios países. Además, el festival Ciudad Emergente abrió convocatoria hasta el 15/10 a bandas de todo el país para participar en su pandémica versión 2020, que incluirá capacitaciones virtuales, charlas y clasificación para concierto en escenario en –cruzamos los dedos– 2021.

#AduanaParalela Salió Color, el disco del barcelonés de origen cubano Blackthoven, y viene con feats de más de 20 artistas urbanxs de todo el mundo, como Dillom, Mike Southside, Polimá Westcoast o Flori del Pino. Además, ya hay versión digital de In Orbit, el álbum en vivo que The Skatalites grabó en Buenos Aires en 2005, y también cayeron los nuevos de Alicia Keys (Alicia), de Ziggy Marley (More Family Time), de los "ghetto-electropoperos" estadounidenses Killer Whale (Tastes Like Yesterday), de los rockeros barceloneses Nueva Vulcano (Ensayo) y de la folkera digital portuguesa Ana Rita de Melo Alves (Could Divine).

#LaRemixería Los campanenses Sudeste Asiático convocaron al dj Diego Chamorro para el remix de En el fuego, canción cortada del flamante álbum Safari digital. Además, el marplatense Morsa Light estrenó el de La estrella, en versión del productor cordobés CSG y con mezcla de Marco Viera, de Peces Raros. Y la electrofolkera Anahí Arias soltó el de Todo lo que, a cargo del chileno-mexicano Malaca, especialista en mestizaje de electrónica con sonidos africanos y prehispánicos.