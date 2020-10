Celebrar la bisexualidad

Las personas bisexuales suelen enfrentarse con situaciones de invisibilidad, padecen serios cuestionamientos por sus elecciones emocionales, sexuales o afectivas, e incluso se encuentran negadas en su propia existencia. Esta invisibilidad repercute también en un vacío estadístico relativo a las violencias y a la discriminación a las que están expuestas. En la semana Internacional de la Visibilidad Bisexual, Amnistía Internacional Argentina recordó especialmente la importancia de incluir a bisexuales en la formulación de políticas públicas. “Los derechos humanos protegen la orientación sexual contra toda discriminación”, dice AI en un comunicado, donde subraya el llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los estados de la región para garantizar el derecho a la salud mental de las personas bi, que “están en riesgo particular de padecer problemas de salud mental debido a la invisibilidad, estigma y al estrés particular que pueden sufrir por cuenta de su orientación sexual”, expresa el comunicado. “En ese sentido, urge a los Estados miembros de la OEA a reconocer y visibilizar la bisexualidad como una orientación sexual, y a garantizar el derecho de las personas bisexuales a vivir una vida libre de todas las formas de violencia." Según informes del organismo, lxs bisexuales han demostrado mayor riesgo de padecer depresión, ansiedad, alcoholismo, desórdenes alimenticios, de estrés emocional y de morir por suicidio, en comparación con personas gays y lesbianas. “El diseño y la implementación de medidas integrales para garantizar el derecho de las personas bisexuales a acceder a los servicios de salud, deben iniciar con el reconocimiento de su existencia y su visibilidad, además de observar los estándares interamericanos sobre igualdad y no discriminación”, advirtió la Comisionada Flávia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las Personas Lgtbi. “Y tomar en cuenta las diferentes circunstancias, características personales y factores que hacen a las personas bisexuales especialmente vulnerables a sufrir problemas de salud mental.”