Cante con Galán

“Soy cantante, compositor, marica y ser humano”: así arranca su presentación Galán, el proyecto pop ideado y liderado por Martín D'Agosto que viene pisando fuerte en el under junto a sus "Tortas de Fuego" y que este sábado actúa en vivo desde Recoveco Records como invitado especial de la tercera Quarentanga, conducida y cantada por Fifí, dinamita del tango disidente local e internacional, acompañándose por el piano por Sebas Zasali, la G productora y la dirección de Mirko Delfino. Entre tema y tema, con resonancias del bolero, la música popular y un pop refinado y elegante, nuestro Galán revela que su nombre surgió cuando de niño amaba a los galanes de las telenovelas y experimentaba flashes de diversos calibres con Gabriel Corrado y Gustavo Bermúdez, sumando la cuota de ingenuidad y de ridículo del personaje arquetípico que encarnaba el galán televisivo con esa estética camp que hacía que las personas orbitaran magnéticamente alrededor de ellos, generando pasiones extremas y actitudes incontrolables en sus entornos. Esa secuencia romántica exagerada le llamó mucho la atención y, aprovechando que ese universo confrontaba directamente con su forma de ser recluida, quiso montar un personaje que experimentara el éxito sin esfuerzo propio del galante, alejado en mucho de su realidad. En cuerpo y alma, micrófono y partitura en mano, salta ahora sobre el escenario para cantarle al mundo por streaming con un arsenal de canciones interpretadas “en la piel de un Galán poderoso, re maricón y que no le tiene miedo a nada”.

Dijiste por allí: "Mi ídolo del punk rock es Britney Spears…"

¡Esa frase siempre estará en mi Bio en Instagram! Como mariquita que creció en los 90, Britney tuvo una influencia enorme en mí. Tenía sus posters y recortes de revistas y diarios pegados en mi cuarto, de mi lado del ropero, y del otro estaban los posters de Gallardo y jugadores de fútbol de mi hermano Rodrigo. En esa época todo lo que llegaba al público tenía una lavada de cara tremenda y Britney teniendo atrás todo ese monstruo rompió un montón de esquemas, no solo ella misma como artista sino también el impacto que tuvo su persona y su presencia en el escenario.

¿Sobre qué preferís cantar?

Escribo y canto para expresarme. Muches amigues se ríen cuando digo esto porque tengo una personalidad social extrovertida, pero en verdad soy súper tímido y por momentos me es difícil vocalizar las cosas que me pasan. La música y el poder sacar la voz para afuera siempre fueron mis escapes ante la hostilidad del mundo, y también se transformaron en mi respuesta ante las cosas que no tienen solución y las injusticias que me generan impotencia.

¿Y Galán es un personaje creado para dar esa batalla?

Soy muy sensible y me gusta ver el romance en todo lo que acontece en mi vida y en la de las personas que están a mi alrededor, por eso también estuve trabajando de compositor con otres artistas. La empatía que a veces siento me consume y escribir canciones me saca de la angustia o me ayuda a transformarla en algo, a poder compartir la lección si es que la hay, o repartir el peso de un dolor con los demás. También comparto alegría, porque indefectiblemente sigo siendo yo y sigo queriendo ponerle ganas y transmitir la belleza que encuentro por el camino.

¿Con qué nos vas a sorprender en esta tercera "Quarentanga"?

Durante la cuarentena estuve haciendo nuevas canciones, son las primeras que trabajo completamente solo en la producción y voy a presentarlas en el programa, además haremos una canción a dúo con Fifí y un equipazo que viene haciendo un montón de cosas, incluso desde el inicio de la cuarentena fueron re pioneras, así que estoy muy feliz de que hayan pensado en mí para esta nueva edición.

Con Fifí ya hiciste otros shows como "Ex-Cupidas"...

Conozco a Fifí hace muchos años, en el under marica nos vemos siempre y es alguien a quien quiero y admiro profundamente, porque es una artista avasallante. Hace mucho tiempo se viene llevando por delante todo y ganando espacios, no sólo para ella sino para muchas identidades maricas, trans y no binaries. Trabajamos ambas junto a Vedette en “ExCupidas”, que lo presentamos en Casa Brandon y fue una noche que no me olvido.

¿Y después de la Quarentanga?

Hace unos meses saqué una canción de la que estoy muy orgulloso que se llama “Mariposa”, la produjo Agustín Mongelli y está en todas las plataformas digitales. Estoy produciendo nuevos temas desde mi casa y eso no sé dónde va a terminar, pero me tiene disfrutando del proceso sin exigirme, tratando de dejar que las canciones me vayan sucediendo mientras trabajo. Tengo ganas de volver a tocar y nos estamos organizando con Marina Izu y Lolo Toledo, mis “Tortas de Fuego” que me acompañan en todas las fechas, para armar un show por streaming. Encuentro en la ausencia del público presencial un poco de angustia, me encanta lo que siento cuando la interacción se da en un sólo lugar y entre muchas personas, esa potencia es muy difícil de reemplazar, pero, habiendo dicho esto, el poder crear una fantasía nueva en cada show que hagas y amoldarlo a lo que tenés, explorar esa creatividad, me parece un regalo y una oportunidad para que muches artistes tengan una plataforma validada para mostrar su contenido sin límites, y dirigido a personas de todas partes.

Sábado 26 de septiembre a las 21, entradas y acceso en bit.ly/gproductora.