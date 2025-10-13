La recorrida de campaña de La Libertad Avanza sumó un nuevo episodio de violencia: un militante agredió brutalmente a una mujer en Quilmes. “Andá a Cuba, hija de puta”, le gritó el agresor a la víctima antes de propinarle un golpe.

La propia intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue quien denunció el hecho y compartió el video, repudiando la inacción del primer candidato en la lista de diputados nacionales de LLA, Diego Santilli.





En las imágenes se puede ver con claridad como un señor, identificado como J.C.G por fuentes judiciales, cruza la calle al grito de “andate a Venezuela, pelotudo”, dirigiéndose a uno de los presentes, y luego a otra señora, que gritaba contra los Milei y el Gobierno, le pega una fuerte cachetada. Antes le dice: “Andate a Cuba, hija de puta”.

El violento episodio ocurrió en las inmediaciones de una confitería ubicada en Paz y Rivadavia, a la que había llegado Santilli para una actividad de campaña.

El descargo de Mayra Mendoza en las redes sociales

“La que te faltaba. De pegarle a una jubilada no se vuelve. El intento de primer candidato, hoy libertario, se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como Javier Milei, José Luis Espert y toda esa lacra de regalados del Pro a LLA”, comenzó su descargo la intendenta.

“Resulta que uno de ellos, el abogado Juan Gil, salió del bar, cruzó la calle y al grito de ‘zurda, te voy a cagar a trompadas’ fue directo a pegarle a una mujer jubilada que se manifestaba pacíficamente sobre la vereda de enfrente. En el video puede verse la trompada que sufrió. Ella se llama Mabel y está siendo atendida en el dispensario municipal”, continuó Mendoza.

Luego añadió: “Ayer en un X les preguntaba: ¿hasta dónde piensan llegar con este odio y enfrentando a nuestra comunidad? Ustedes tienen responsabilidad de gobierno. Tienen que dar resultados positivos para la gente. Tienen que responder sobre sus vínculos narcos y con estafadores como Cositorto, que aseguró haberte financiado una campaña. Santilli, ¿qué tenés para decir de eso?“.

A modo de cierre, Mendoza advirtió que el 26 de octubre “van a hablar las urnas” y acusó a LLA de ser “una manga de miserables y cipayos”. “Se creen machos atacando a las mujeres, pero son muy poco hombres ante Estados Unidos, se arrodillan ante Trump y entregan todo”, cerró.