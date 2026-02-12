Omitir para ir al contenido principal
La adolescente que disparó tenía problemas mentales

Canadá intenta superar el horror

Con flores, cartas y peluches, vecinos y alumnos armaron un memorial frente a la escuela y participaron de una vigilia.

Canadá Tumbler Ridge rinde homenaje a sus muertos. (PAIGE TAYLOR WHITE/AFP)

Torneo Apertura: salen a la cancha Independiente, San Lorenzo y Vélez

Una declaración conjunta

“Un retroceso”: instituciones advierten por la baja en la edad de imputabilidad

Un crimen que estremeció Tucumán

Caso Paulina Lebbos: a 20 años del crimen, la mejor amiga admitió el encubrimiento

Colombia: elecciones presidenciales

Iván Cepeda: “La revolución ética es antirracista”

Por Federico Pita

Cómo fue la cacería

Es fotógrafo, fue a cubrir la marcha contra la reforma laboral y quedó detenido: “La única arma que tengo es una cámara de fotos”

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Hasta los aliados critican al INDEC

Al calor de contrarreformas antipopulares

Por Juan Carlos Junio

El sábado en San José 1111 bajo la consigna "Cristina Libre"

Artistas plásticos se movilizan frente a la casa de CFK

"No va a resolver los problemas"

El pedido de la CGT a los diputados que se preparan para votar la reforma laboral

Buscan sancionarla antes del 1°de marzo

Reforma laboral: el Gobierno hace cuentas y llega a los 129 votos en Diputados

Por Natalia López Gómez

La inflación golpea muy duro sobre los sectores de bajos ingresos

Fuerte salto en el costo de la canasta alimenticia

Por Juan Garriga

Economía en alerta

Jueves negro: las acciones argentinas se desploman tras la media sanción de la reforma laboral

Por Natalia López Gómez

Trigo barato, pan caro…

Por Pedro Peretti

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026

Gisèle Pelicot, la mujer detrás de un juicio histórico

Un himno contra el horror

Nuevos hallazgos

Un estudio reveló que beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con un menor riesgo de demencia

La quinta fecha del campeonato con partidos atractivos

Torneo Apertura: salen a la cancha Independiente, San Lorenzo y Vélez

Fórmula 1

Tras un día de descanso, Colapinto vuelve a girar

Arranca el TC y el campeón defiende su corona

Canapino insaciable: “Cuando mejor me va, más quiero”

Por Jorge Dominico

Mack Hollins, Trump y el apóstol ultra Pochettino

Por José Luis Lanao