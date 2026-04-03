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Torneo Apertura: Gimnasia de Mendoza y una tarde inolvidable contra Vélez
El Lobo arrancó como para ser goleado y terminó festejando un triunfo memorable para alejarse del descenso. El Fortín puso en riesgo su liderazgo en la Zona A.
03 de abril de 2026 - 21:38
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Lencioni, la figura del partido, se le escapa al desafortunado Mammana.
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