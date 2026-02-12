Omitir para ir al contenido principal
Buscan sancionarla antes del 1°de marzo
Reforma laboral: el Gobierno hace cuentas y llega a los 129 votos en Diputados
Con 131 bancas alineadas entre libertarios, PRO, radicales y bloques provinciales, el oficialismo acelera un tratamiento exprés.
Por
Natalia López Gómez
12 de febrero de 2026 - 18:56
Números ajustados y agenda apretada
El oficialismo cuenta con los votos necesarios para habilitar el debate de la reforma laboral, mientras la oposición marca reparos y los bloques provinciales definen su postura.
(Prensa Diputados)
Reforma laboral
Diputados
La Libertad Avanza
