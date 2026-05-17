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El impacto de la IA

El mercado laboral se resiente por las big tech

En el primer trimestre de 2026, las tecnológicas estadounidenses anunciaron más de 81.000 despidos y casi el 27 por ciento se explica directamente por la automatización.

Federico Kucher
Por Federico Kucher
La ecuación de las tecnológicas es apostar por menos gente y más máquinas.

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