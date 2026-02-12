Iván Cepeda: “La revolución ética es antirracista”
El candidato presidencial de gobernante Pacto Histórico, Iván Cepeda, llevó a Quibdó un mensaje político sin eufemismos: la “revolución ética” del progresismo colombiano debe ser, ante todo, antirracista. Desde el corazón del Chocó, denunció el racismo estructural como base del abandono estatal y la violencia en los territorios afrodescendientes. Anunció un programa de reparación histórica, redistribución de poder y transformación territorial. Y llamó a construir un país donde la justicia social empiece por la justicia racial.