Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

"No va a resolver los problemas"

El pedido de la CGT a los diputados que se preparan para votar la reforma laboral

La central obrera criticó el apoyo del Senado al proyecto flexibilizador del Gobierno y advierte sobre la transferencia de recursos del trabajo al capital.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Nuevos hallazgos

Un estudio reveló que beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con un menor riesgo de demencia

"No va a resolver los problemas"

El pedido de la CGT a los diputados que se preparan para votar la reforma laboral

Aguará el Pastor Belga y Apolo el Tigre Dragón encabezan una comunidad de más de 200 jóvenes

Therians en Buenos Aires: “Ver algunos animales es como vernos en un espejo”

Por Hernán Panessi

Buscan sancionarla antes del 1°de marzo

Reforma laboral: el Gobierno hace cuentas y llega a los 129 votos en Diputados

Por Natalia López Gómez

Exclusivo para

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Hasta los aliados critican al INDEC

En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados

Motosierra para los trabajadores

El País

"No va a resolver los problemas"

El pedido de la CGT a los diputados que se preparan para votar la reforma laboral

Buscan sancionarla antes del 1°de marzo

Reforma laboral: el Gobierno hace cuentas y llega a los 129 votos en Diputados

Por Natalia López Gómez

Se aprobó en Senadores, falta Diputados

¿La Reforma Laboral es para todos los trabajadores o solo para los nuevos?

Por Vardan Bleyan

Reforma laboral, contra los trabajadores

“Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver”: Sturzenegger celebra la quita de derechos

Economía

Trigo barato, pan caro…

Por Pedro Peretti

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

Deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país

Cierre de Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte golpe a la política pública de vivienda

Por Juan Garriga

Sociedad

Nuevos hallazgos

Un estudio reveló que beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con un menor riesgo de demencia

Quedó bajo observación médica en un hospital

Un adolescente santiagueño fue mordido por una yarará y quedó internado

Informe revelador por el Día del Preservativo

Ajuste en salud sexual: en la Argentina de Milei cada vez se reparten menos preservativos gratis

Por Erik Gómez

Cómo fue la cacería

Es fotógrafo, fue a cubrir la marcha contra la reforma laboral y quedó detenido: “La única arma que tengo es una cámara de fotos”

Deportes

Un nuevo hito para el fútbol femenino local

Una jugadora argentina tendrá un traspaso histórico a Europa

En La Paternal

Así será el homenaje de River a Enzo Pérez: todos los detalles

Siguen los tests de pretemporada

Segunda jornada de pruebas en Bahrein: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?

El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien

Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open

Por Pablo Amalfitano