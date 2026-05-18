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Salta|12

Turismo en caída libre en los Valles Calchaquíes

“Estamos peor que en la pandemia”, advirtió un empresario hotelero

El sector hotelero enfrenta una crisis más grave que la vivida durante la crisis sanitaria en 2020, con una fuerte caída en la llegada de turistas y reservas casi nulas.

Luis Guantay, empresario hotelero Luis Guantay, empresario hotelero Killatv

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