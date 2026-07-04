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El astro está en su sexto Mundial, pero... ¿hay que descartarlo para el séptimo?

El Messi 2030, una construcción que crece en tiempo real

Su séptima Copa del Mundo se fabrica día a día, entre la evolución declarativa y la decisión de pensar el retiro con el cuerpo y no con la cabeza.

Por Pablo Amalfitano
Messi nunca confirmó que iba a jugar el Mundial y lleva siete goles en cuatro partidos Zhang Chen

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