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Fórmula 1: Colapinto tuvo un sábado difícil en Silverstone
El argentino largó bien la prueba corta, pero su A526 no lo acompañó con el ritmo de carrera. En la clasificación, el argentino se despistó: partirá 19° el GP de Gran Bretaña.
Por
Malva Marani
04 de julio de 2026 - 21:54
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Colapinto largó muy bien, pero no pudo sostener ni a los Racing Bull ni a Hadjar.
DPPI. DPPI via AFP
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