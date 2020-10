El Senado avanza con la ley de traspaso de la Policía de la Ciudad

El oficialismo avanza a paso firme en el Senado con el proyecto que fija el monto por el traspaso de la policía de la Ciudad. Distintos funcionarios del Ministerio de Seguridad defendieron la iniciativa del Gobierno este miércoles y afirmaron que la gestión de Mauricio Macri no especificó el monto que iba a costar este pase de tareas. Hoy continuarán con una nueva ronda de expositores y luego el Frente de Todos buscará firmar el dictamen para dejarlo en condiciones de ser tratado por el pleno de la Cámara alta.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda se reunieron ayer por segunda vez para analizar el proyecto que la semana pasada llegó al Senado. Sobre el monto que implica esta transferencia, la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa, remarcó que "no hubo un informe técnico que cuente con los criterios para definir". Esto sucedió en 2016, cuando Macri elevó el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires de 1,4 a 3,75, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Tampoco se precisó, según expuso La Ruffa, "cuáles son las estructuras necesarias para garantizar las competencias". Por la cartera que lidera Frederic también participaron el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks y Daniel Fihman, secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional.

Los senadores Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) plantearon la mirada del oficialismo porteño. "Lo que quieren es que no haya suficiente dinero para la seguridad de los seis millones de argentinos que viven, transitan, trabajan, se educan y utilizan los servicios de la Ciudad", disparó el exministro de Economía. En la misma línea, la efuncionaria porteña consideró: "La transferencia de la competencia es mucho más que la transferencia del recurso humano. No estamos discutiendo un número".

La postura del macrismo en el Senado es, cuanto menos, confusa. Fueron a la Justicia para derogar el protocolo de funcionamiento virtual de la Cámara alta. De este modo, el lunes anunciaron que no iban a participar más de las comisiones por teleconferencia, ya que no consideraban ilegítimo el decreto de la titular del cuerpo para trabajar a distancia. Nada de esto sucedió. Siguieron conectados a las reuniones, participaron activamente e incluso propusieron expositores. "Nuestra participación no implica reconocimiento", justificó una senadora de este espacio a Página/12.

Entre los invitados de Juntos por el Cambio a este plenario estuvo Daniel Sabsay, uno de los abogados constitucionalistas que critican con más énfasis a la gestión de Alberto Fernández. “El presidente se transforma en una suerte de emperador en materia fiscal”, analizó el letrado. También disparó contra el Gobierno: “Poco a poco no solo se va desfigurando el federalismo, sino también la forma democrática de gobierno hacia una forma de monarquía”.

Pero el senador Oscar Parrilli (FdT) recogió el guante y no dejó pasar estas declaraciones. “Me parece de muy mal gusto que un invitado venga a hacer estas expresiones. Respeto sus opiniones diversas, pero me parece una exageración de su exposición haber tratado al presidente de monarca y antidemocrático”, contestó el neuquino. Pero la lengua filosa de Sabsay no se hizo esperar y dijo que era maltratado por el ex secretario presidencial. "Yo sé que quien es maltratado. Pero a mí no me maltrata nadie, ni siquiera quien está haciendo abuso de posición dominante”, sumó el abogado macrista.

En la jornada de hoy, nuevamente habrá expositores cercanos al macrismo como el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. También estarán los ministros de Economía de distintos distritos Martín Mura (CABA), Sebastian Veliz (Catamarca) y Perincioli (Santa Cruz). Luego de las exposiciones y las consultas, la intención del oficialismo es avanzar con el dictamen.

Informe: Antonio Riccobene