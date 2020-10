Ramón Díaz se fue de Libertad y no dirigirá ante Boca

Ramón Díaz no regresará a dirigir la Bombonera el martes como estaba previsto en el calendario. Después de la derrota de Libertad por 2-1 ante Caracas en Venezuela, el ex entrenador de River y San Lorenzo renunció este jueves a la direccion técnica del conjunto paraguayo y no estará para el partido ante Boca de la semana próxima por la quinta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.

Tras las dos caídas en la Copa que complicaron el futuro de Libertad en el certamen, Díaz le comunicó a los dirigentes del club su intención de marcharse. Y tras una reunión entre el técnico y el presidente, Rubén Di Tore, el club confirmó oficialmente la salida del entrenador argentino a través de sus redes sociales.

"El Profesor Ramón Díaz ha dejado de ser el entrenador del Club Libertad. Agradecemos su profesionalismo y el de su Cuerpo Técnico y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", fue el mensaje que publicó la cuenta oficial de Twitter del equipo paraguayo.







Libertad perdió el miércoles por la noche ante Caracas por 2-1 en Venezuela y, con seis puntos, quedó en la tercera posición del grupo H. La semana pasada había caído como local ante Boca por 2-0, lo que complicó su futuro en el certamen.

El próximo compromiso de Libertad por el torneo sudamericano será el próximo martes ante Boca en La Bombonera y cerrará la fase de grupos contra Independiente de Medellín en Asunción, a fines de octubre.

"Decidimos aceptar la renuncia de Ramón Díaz, quien nos agradeció todo lo que les dio Libertad pero después de la pausa (por coronavirus) no volvimos a ser el mismo equipo", dijo el presidente Di Tore a la radio Monumental de Paraguay apenas terminó la reunión con el entrenador.

El ex DT de River asumió en Libertad a fines del año pasado y en total dirigió 22 encuentros, con 13 victorias, 3 empates y 6 derrotas. En el torneo local, Libertad está tercero con 40 puntos, a seis del líder, Cerro Porteño, equipo con el que igualó 0-0 el fin de semana pasado, y el próximo domingo recibirá a San Lorenzo con un nuevo cuerpo técnico.