Series argentinas al Emmy Internacional

La TV argentina amaneció el jueves con buenas noticias en medio de la pandemia. Tres producciones nacionales fueron nominadas a los premios Emmy Internacionales, que reconocen a los programas más destacados del mundo. Las ficciones Pequeña Victoria, que produjo The MediaPro Studio, Viacom y Oficina Burman para Telefe, y la segunda temporada de El jardín de bronce, que Polka hizo para HBO Latin America, están nominadas como mejor telenovela y serie dramática, respectivamente. A su vez, el docu-reality Mil manos por Argentina, producido por Story Lab y Flow, fue seleccionado en el rubro serie de formato corto. Los ganadores del premio Emmy 2020 se conocerán en una ceremonia que se realizará en Nueva York el 23 de noviembre próximo.



La Academia Internacional de Televisión, Artes y Ciencia anunció los nominados al Emmy Internacional 2020. En total, son 44 los programas nominados de 20 países distintos a lo largo de las 11 categorías. Todos los programas seleccionados fueron emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

La nominación de Pequeña Victoria en el rubro telenovela parece responder al riesgo que asumió la propuesta creada por Erika Halvorsen y Daniel Burman a lo largo de sus 51 episodios. Protagonizada por Julieta Díaz, Inés Estévez, Natalie Pérez y Mariana Genesio, la comedia dramática que emitió Telefe entrelazó en su trama -desde una óptica femenina y sin atarse a ningún dogma- distintos y complejos temas, como la subrogación de vientres, la maternidad compartida, la identidad de género y la problemática de la comunidad trans en la sociedad actual.

Pequeña Victoria competirá en el rubro “telenovela” con la producción china Chen Xi Yuan ("Love And Destiny", Amor y destino), la ficción portuguesa Na Corda Bamba ("On thin ice", en hielo delgado) y la brasileña de Globo Órfãos da Terra ("Orphans of a Nation", Huérfanos de una nación).

Por su parte, El jardín de bronce alcanzó la nominación como mejor serie dramática en su segunda temporada. La producción de Polka para HBO Latin America contó en su segundo año una nueva investigación a cargo de Fabián Danubio (Joaquín Furriel), tras el primero en el que tuvo que buscar el paradero de su hija. En este caso, la trama hizo foco en una búsqueda de una chica de 15 años, menos personal pero tan tensa como la anterior. Escrita por Marcos Osorio Vidal y Gustavo Malajovich -autor de la novela en la que se basa la serie-, para la segunda temporada se incorporaron al elenco Julieta Zylberberg, Paola Barrientos y Claudio Risssi, además de darle un mayor lugar a Maite Lanata. El jardín de bronce competirá como serie dramática con la segunda temporada de la producción alemana Charité, la serie británica Criminal UK y con Delhi Crime, proveniente de la India.

Por fuera de las ficciones, el docu-reality Mil manos por Argentina, producido por Story Lab y Flow fue nominado como serie de formato corto. El ciclo, que forma parte del catálogo de Flow, es una suerte de road-trip emocional que sigue a Gino Tubaro, un inventor de prótesis de manos que va entregando su creación -y cambiando la vida a muchos- por diferentes puntos del país. Mil manos por Argentina competirá con Content (Australia), #MartyIsDead (República Checa) y la segunda temporada de People Like Us (Singapur).