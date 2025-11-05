En un duro editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, rechazo de manera enérgica por la 750 la iniciativa de reforma laboral del Gobierno de Javier Milei y aseguró que es absurdo pensar que con esta iniciativa se van a generar más puestos de trabajo de calidad. En este contexto, analizó qué rol debe tomar el sindicalismo: “¿De qué cambios podrían hablar los que han recortado salarios y echado gente al cabo de las políticas devastadoras de Milei?”.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Recuerdo aquella frase de Corleone cuando le dice a Michael, su hijo: “Aquel que te proponga una reunión con Barzini, ese es el traidor”. Será Tesio el que lo aparte a Michael en el velorio y le diga que hay que limar las viejas asperezas y sentarse a conversar con los capos de la banda de Barzini.

El que desde adentro le pida a la CGT una reunión con el establishment para buscar una reforma laboral, ese es Tesio. El sistema es Barzini. ¿De qué cambios podrían hablar los que han recortado salarios y echado gente al cabo de las políticas devastadoras de Milei?

Si fueran a preguntarle a Carlos Tomada, les diría lo que acabamos de escuchar: “No hay que negociar ninguna reforma laboral”. Es como decirles: el que va, pierde. ¿Qué te pueden decir a esta altura que valga la pena? ¿El plan será dignificar al trabajador? ¿El plan de los capangas de AEA representados por Milei será uno que les dé mejor salario, que impulse la producción, que genere consumo?

En 2002 había 3.500.861 empleos registrados. En 2015, 6.606.468 trabajadores registrados. 3.000.000 más. Néstor Kirchner anuló en 2004 la Ley Banelco. El abogado laboralista Gustavo Ciampa llama Banelco Dos a la reforma que proponen ahora. La Banelco, que pudrió hasta las estanterías del Estado, había sido una cadena interminable de dolor, como algún tango.

Es mentira que dan más trabajo si humillan al trabajador. En todo caso, habría más laburantes degradados, pero ni siquiera es verdad. Hubo más trabajo con la ley que suplantó la Banelco. Se duplicó el número de obreros. ¿Cómo se atreven a decir que será mejor lo que proponen, sea lo que sea, si eso está por debajo de las condiciones actuales, si tenemos una reforma encubierta que ya se llevó a cabo en 2016 cuando Macri fue el boceto de Milei?

Cómo no advertir en los sindicatos que justamente van por ellos. Ahí tienen a la mafia de Clarín a cada rato arengando el acuerdo por empresa. El empleado solo con su alma. ¿Y el sindicato qué? Es la batalla final del capitalismo en su versión más salvaje. Vencieron en la pelea cultural, ahora solo les falta el tiro del final. Que si hay traidores, ese tiro del final, a ellos, sí que les va a salir.