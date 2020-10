Internaron a la Ministra de Salud de Santa Fe

En horas del mediodía fue internada en un nosocomio de Rosario la Ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano. La decisión fundamentalmente obedece a la necesidad de que la médica rosarina bajara el ritmo de sus actividades que se vieron limitadas a las reuniones presenciales y recorridas, cuando el 17 de setiembre dio positivo el test de Covid al que se sometió en la convicción de que daría negativo. No obstante haberse aislado por haber estado en contacto con un caso confirmado, la funcionaria siguió en funciones. De tal modo, hace más de diez días que permanecía en su domicilio, pero participando de encuentros de zoom y otras variantes on line, que no se condicen con el reposo recomendado a los pacientes.

Si bien ella se encargaba de tranquilizar a sus colegas de gabinete y de gestión, altas fuentes del gobierno provincial advertían que algunos días lucía más cansada --uno de los síntomas más frecuentes-- y fue por eso que se dispuso su internación para controlar su evolución y limitar el stress que genera la actividad cursando la enfermedad.

Si bien no ha habido un parte oficial detallando su estado de salud, Rosario/12 pudo confirmar que está en una habitación haciendo reposo y con los contactos limitados al personal de salud. En las próximas horas es de esperar un comunicado oficial con mayores detalles de lo que en principio fue descripto como "insuficiencia respiratoria" a partir de un cuadro de "neumonía bilateral".