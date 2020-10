La explicación de Juan Ameri tras el escándalo sexual: "Le di un beso en la teta, eso es todo"

"Estoy mal, muy mal. Pensé que se había caído internet. Vino mi pareja a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias. Y le di un beso en la teta, eso fue todo". De esa manera, el diputado salteño Juan Emilio Ameri trató de justificarse después de la escena de índole sexual que se vio por Zoom en la sesión de esta tarde en la Cámara Baja.

En declaraciones radiales, el diputado del Frente de Todos expresó que a la mujer que apareció en cámara le preguntó si la podía besar "y le di un beso en la teta, nada más". Afirmó que "estaba convencido de que no tenía Internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática".

"Estoy de acuerdo con la suspensión. Ahora la comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión. No sé si esto amerita la expulsión", agregó.

La escena de Ameri con su esposa en Zoom se viralizó y no pasó desapercibida en la sesión de Diputados. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, dispuso de inmediato votar la suspensión de Ameri por lo que se acababa de ver, y por unanimidad quedó apartado de sus funciones de legislador. Se formó una comisión de cinco miembros que deberá decidir en 60 días si habrá una sanción definitiva.

“Estamos muy mal con mi pareja, la conexión es muy mala en el interior del país”, adujo. Comentó que su pareja se había hecho un implante mamario y que un pecho no le había quedado bien. “Estoy muy avergonzado, esto nos afecta de manera personal, y a nuestro entorno, a mi hija, mi vieja, mi hermana”, siguió, y se quebró. “Es difícil, quiero pedir disculpas a mis compañeros diputados y compañeras diputadas y a la sociedad”. Aclaró que su pareja es mayor de edad.

"No se si amerita una expulsión"

“Estoy muy apenado y muy dolido”, continuó con la voz entrecortada. Y afirmó no haber tenido contacto con Sergio Massa, sí con Cecilia Moreau. Aseguró que acatará la decisión de la cámara tras conocerse la noticia de la suspensión. “Estoy de acuerdo con la suspensión” dijo y sobre una eventual expulsión, estimó que “no sé si esto amerita una expulsión”.

También destacó que “no es que estaba relaciones con mi mujer, fue algo de diez segundos, ahora ella está llorando en casa” y cerró diciendo por Radio Con Vos que “esto es grave y me excedió”.

Ameri también se justificó en un mensaje de audio de Whatsapp: “Esto no tendría que haber pasado. Yo tengo mi señal espantosa que va y viene, estaba sin cámara, sin conexión. Llegó mi pareja y me preguntó cómo estaba la prótesis, le mire la cicatriz, le di un beso. Una cagada, es grave que haya pasado en una sesión. La señal justo me volvió y me reconectó y salió en cámara algo que tiene que ver con la intimidad de las personas. no me queda más que pedir disculpas a los diputados y diputadas, a la sociedad, no fue algo que uno hace adrede. Fue un accidente producto de la mala conexión tecnológica, pero es un error mío”.