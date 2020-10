"Se nos escaparon por poquito"

Los autores del asesinato de Sebastián Cejas, frente al hospital Español están identificados, aunque los investigadores por ahora prefieren mantener reserva sobre sus identidades. "Se trata de un grupo de al menos cuatro que ya están señalados, dedicados al robo de autos y motos, pero también ofician de dealers de droga. Van a caer pronto. De acá se nos escaparon por poco", confió una alta fuente de la investigación a este cronista. El auto de Cejas -un Chevrolet Onix color blanco- fue hallado en Ituzaingó al 7300, tapado con lonas y chapas, en una especie de garage y lavadero de autos, cuyo titular fue detenido. La fiscal Gisela Paolicelli junto al jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Maximiliano Bertolotti, reconocieron además que había armas en el lugar, ademas de otros vehículos robados.

El hallazgo del Onix blanco se produjo en el mediodía de ayer en la zona oeste, donde Ituzaingó se corta por la avenida de Circunvalación. El vehículo estaba en una propiedad cuyo frente exhibe un portón de chapas pintadas de negro, y estaba además envuelto con una lona y rodeado por unas chapas. Para los investigadores, todo eso prueba que hubo intención de garantizar su ocultamiento.

El comisario Bertolotti, suministró los datos más sobresalientes del procedimiento: se encontró el auto de Cejas, además había en el lugar otros cuatro vehículos con pedido de secuestro y tres armas de fuego: un revólver calibre 38, una escopeta Maverick calibre 1270 y una carabina táctica calibre 22.

Explicó que en el lugar funcionaba una especie de "chatarrería" o desarmadero y que ninguna de las armas estaban a bordo del auto de Cejas, sino en un bolso que estaba dentro de otro vehículo en el lugar. Sobre el vehículo secuestrado, Bertolotti dijo que está en condiciones de ser usado y que no tenía las patentes colocadas.

Por su parte, la fiscal Paolicelli confirmó que la persona que tenía a su cargo el lugar quedó detenida y que será imputada de encubrimiento porque tenía guardado un vehículo que fue utilizado para cometer un asesinato.

Paolicelli se negó a responder si los autores del homicidio están identificados y se excusó con esta frase: "Por ahora prefiero mantener esa información en reserva". Sin embargo, dio a entender que la investigación está muy avanzada y que si no daba precisiones es para garantizar su éxito.

También hizo una aclaración sobre la vaina servida que los amigos de Cejas dicen haber hallado en el lugar del asesinato dos días después. "Cuando el gabinete de criminalística trabajó en el lugar esa vaina no estaba y eso lo puedo decir con seguridad porque hay fotografías", aseguró.

No obstante, aclaró que "no estoy diciendo que la hayan plantado", sino que "pudo haber estado en otro lado", y enseguida aclaró que en ese lugar hay una parada de taxi por lo que circulan vehículos y personas, y pudo haber ocurrido que "alguien la haya pateado, y haya llegado ahí". Y enfatizó cuando el gabinete criminalístico llegó "la vaina no estaba en ese lugar donde la encontraron", al tiempo que tampoco confirmó si la vaina tiene o no vinculación con el hecho.