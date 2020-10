Todo listo para llevar al recinto el proyecto de traspaso de la Policía de la Ciudad

El proyecto que fija el monto por el traspaso de la policía de la Ciudad quedó a un paso de la media sanción. La iniciativa del Gobierno tuvo dictamen favorable este jueves en el Senado, en un debate caliente con la oposición que rechazó la medida. El Frente de Todos buscará llevarlo al recinto en las próximas semanas.

"Creo que hicimos un gran esfuerzo. Pero no hay esfuerzo que alcance cuando lo que quiere hacer la oposición todo el tiempo es poner palos en la rueda, decir que nosotros no les damos el uso de la palabra", cuestionó la postura de Juntos por el Cambio, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Ángeles Sacnun. Algunos minutos antes Esteban Bullrich protestó porque el exministro Hernán Lacunza y actual titular de la cartera porteña de Desarrollo Económico, José Luis Giusti, no participaron del debate. "Si pedimos una lista de oradores y no los van a convocar, nos tienen que avisar", reclamó. Fuentes parlamentarias señalaron que los invitados a exponer por Juntos por el Cambio sí fueron convocados por la secretaría del plenario pero "algunos no podían". Igualmente, varios de estos sí participaron

Los cruces de este jueves agregaron más tensión a la relación del oficialismo y la alianza opositora, que no viene pasando su mejor momento. Esta semana Juntos por el Cambio fue a la Justicia para impugnar el funcionamiento de sesiones virtuales que está vigente. Aun así, eligieron participar de las reuniones de comisión. En este contexto, la bancada opositora insiste con que se les limita la participación en los debates, sin darles el tiempo correspondiente para hablar. Desde el Frente de Todos aseguran que "monopolizaron prácticamente la palabra. Hablaron más ellos que nosotros, no hay nada que los conforme. Ya nos tienen acostumbrados".

"Estamos discutiendo un esquema de distribución injusto porque aumentar los recursos de una ciudad autónoma casi al 170 por ciento es injustificable", consideró el jefe de la bancada oficialista José Mayans. El senador dijo que era "lamentable" la actitud de Juntos por el Cambio. "Son maniobras publicitarias, a ver quién sale más en la foto de este diario, del otro. Nosotros no estamos en esa, nuestro objetivo es buscar construir una Argentina más justa".

“El proyecto de ley que tenemos es para aprobar el acuerdo del traspaso de los servicios de seguridad de la Nación a la Ciudad Autónoma, lo que este proyecto agrega es un monto para cumplir con la cláusula constitucional”, explicó el senador Adolfo Rodríguez Saá. En tanto, Guadalupe Tagliaferri (PRO) dijo que esto afecta a "seis millones de argentinos que vienen a educarse y a curarse a la Ciudad de Buenos Aires. Hacen la puesta en escena de que quieren debatir. Acá no hay diálogo, ni consenso, ni acuerdo”.



El proyecto del Gobierno fija el monto del traspaso de la Policía a la dependencia de la Ciudad Autónoma en 24.500 millones de pesos. Cuando Mauricio Macri hizo este pase de tareas, el porcentaje de la coparticipación de la Ciudad pasó de su histórico 1,4 a 3,75. "El ex presidente quiso beneficiar a un dirigente de su propio partido político transfiriéndole recursos injustamente”, opinó el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio. También se establece que el aumento de este monto será en un 80 por ciento por el índice del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por inflación.



Este viernes fue la tercera reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda en la que se trató este tema. Expuso uno de los invitados más esperados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Hacienda, Martín Mura. "Los recursos ya no son de la jurisdicción, pasaron a estar dentro del presupuesto nacional y hay que discutirlos todos los años", propuso el funcionario porteño.

Al mismo tiempo opinó que el proyecto es "inconstitucional", en línea con la presentación del jefe de Gobierno ante la Corte Suprema. También criticó el monto que establece el proyecto oficialista y señaló: “La forma más fácil de calcular la transferencia de competencias y funciones es ver cuánto le costó al Gobierno prestar ese servicio a la CABA en el año inmediato anterior”.

La mirada federal de esta iniciativa la dio el ministro de Economía de Catamarca, Sebastián Veliz. Descartó que este proyecto "afecte la distribución de la coparticipación de las provincias", y aclaró: "Solamente se ve alterado el índice efectivo de la Nación por la transferencia efectiva que realiza a la CABA”. Sin embargo, el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra habló de que esto vuelve a un período "preconstitucional". "No puede haber nada referido a la transferencia de servicios sin consentimiento de las provincias”, insistió. También participó en la jornada de ayer el director de Relaciones Institucionales de la AFIP, Alejandro Otero.

Informe: Antonio Riccobene