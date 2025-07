El Gobierno Nacional confirmó en las últimas horas que, finalmente, cumplirá con el pago del Bono Extraordinario Previsional de hasta 70 mil pesos en julio, destinado a jubilados y pensionados de que cobran los haberes más bajos. El plus es un estímulo que creó el Gobierno anterior y que la administración de Javier Milei mantiene congelado desde marzo de 2024. Ese bono congelado se suma a una pérdida muy fuerte que tuvieron, además, los ingresos directos de los pasivos.

La medida de pago del bono de 70 mil pesos se dio a conocer a través del decreto 444, publicado en el Boletín Oficial y rubricado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En los considerandos, la norma destaca que la finalidad de este bono que se pagará en julio -y cuyo monto no se actualiza desde marzo de 2024- es otorgar a los jubilads y pensionados una "compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609" en "los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos", ya que esa ley "no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”.

Quiénes lo cobran

El bono extraordinario de julio lo cobrarán quienes perciben prestaciones contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

Al igual que en los meses anteriores, esta suma extraordinaria será de $70 mil para quienes perciban un monto igual o menor al haber mínimo previsional garantizado.

En tanto que aquellos beneficiarios que superen ese piso, cobrarán la diferencia que resulte necesaria hasta alcanzar el tope del haber mínimo más el bono.

De este modo, con los aumentos de 1,5% de los haberes anuciados para julio, la jubilación mínima será de $309.294,79 y sumado el bono completo quedará en $379.294,79.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con el bono llegará a $317.435,83.