Omitir para ir al contenido principal
Portada
Salta|12
Despidos en el programa nacional de cardiopatías congénitas
Salud: Salta se vería afectada por la falta de diagnósticos conjuntos
Desde 2008 la provincia está en una red nacional de diagnósticos que permite evaluar los casos y decidir los tratamientos de nacidos con afecciones cardíacas.
07 de enero de 2026 - 3:41
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Hospital Materno Infantil
Motosierra
Salud pública
Últimas Noticias
Despidos en el programa nacional de cardiopatías congénitas
Salud: Salta se vería afectada por la falta de diagnósticos conjuntos
MENTAL
Echaron a cuatro empleados del Heca
Hospital en disputa
Buscan al hombre violento del robo a la mueblería
Está acusado de abuso sexual con antecedentes en varias provincias
Por
José Maggi
Exclusivo para
Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas
Empresas en crisis de todos los colores
Por
Mara Pedrazzoli
La Cancillería colombiana calificó como injurias y amenazas los dichos de Trump
Colombia defiende su soberanía en una movilización popular y no descarta una respuesta militar
Por
Katalina Vásquez Guzmán
El organismo sostiene que el operativo militar de Washington “violó el derecho internacional”
La ONU rechazó las justificaciones de EE.UU. para su ataque contra Venezuela
El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional
CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías
Por
Santiago Brunetto
El País
El posteo de la expresidenta reconociendo el trabajo del equipo médico
El agradecimiento de CFK
El Gobierno defiende la reforma y se prepara para la batalla legal
Se acumulan pedidos para que los tribunales frenen el DNU de la SIDE
Por
Luciana Bertoia
Audiencia en la Cámara Federal, a casi un año de la megaestafa
Caso $LIBRA: La querella reclama que se inmovilice el patromonio de los imputados
Por
Irina Hauser
Titulos b
Economía
Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas
Empresas en crisis de todos los colores
Por
Mara Pedrazzoli
Con la mirada puesta en el primer vencimiento de deuda del año
El Banco Central volvió a salir a pescar dólares
Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.
Los autos cerraron el año marcha atrás
Acumulan una pérdida del 27,4% por el cambio de fórmula.
Motosierra sobre las jubilaciones
Sociedad
El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional
CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías
Por
Santiago Brunetto
Crecen las denuncias contra la IA de Elon Musk
X bajo la lupa por imágenes falsas
La nueva carrera por los data centers
America Latina se volvió estratégica para la IA
Los casos del 2025 superaron a los de 2023
Récord de casos de coqueluche en todo el país
Deportes
Peligro de Wolf
Primera Nacional 2026: ¿Torneo de fútbol o Rally Dakar?
Por
Victor Wolf
Se lanza en distintos balnearios de la costa atlántica
La playa olímpica se pone en marcha rumbo a los Juegos Suramericanos 2026
Ganó la Roma de Dybala y Soulé; este miércoles juega el Inter de Lautaro
Serie A de Italia: el aporte de Perrone para la goleada de Como
Lionel Messi brindó detalles de su intimidad en una entrevista
“Soy raro, me gusta estar solo, lo disfruto”