Salta|12

Despidos en el programa nacional de cardiopatías congénitas

Salud: Salta se vería afectada por la falta de diagnósticos conjuntos

Desde 2008 la provincia está en una red nacional de diagnósticos que permite evaluar los casos y decidir los tratamientos de nacidos con afecciones cardíacas.

MENTAL

Echaron a cuatro empleados del Heca

Hospital en disputa

Buscan al hombre violento del robo a la mueblería

Está acusado de abuso sexual con antecedentes en varias provincias

Por José Maggi

Fabricas En Crisis

Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas

Empresas en crisis de todos los colores

Por Mara Pedrazzoli
A Colombian soldier stands guard at the border with Venezuela in Villa del Rosario, Colombia on January 6, 2026. US forces killed 55 Venezuelan and Cuban military personnel during their stunning raid to capture Nicolas Maduro, tolls published by Caracas and Havana showed on January 6. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

La Cancillería colombiana calificó como injurias y amenazas los dichos de Trump

Colombia defiende su soberanía en una movilización popular y no descarta una respuesta militar

Por Katalina Vásquez Guzmán
FOTO REDES SOCIALES venezuela ataque estados unidos captura nicolas maduro

El organismo sostiene que el operativo militar de Washington “violó el derecho internacional”

La ONU rechazó las justificaciones de EE.UU. para su ataque contra Venezuela

El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional

CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías

Por Santiago Brunetto

El posteo de la expresidenta reconociendo el trabajo del equipo médico

El agradecimiento de CFK

SIDE

El Gobierno defiende la reforma y se prepara para la batalla legal

Se acumulan pedidos para que los tribunales frenen el DNU de la SIDE

Por Luciana Bertoia
Milei, Hayden Davis

Audiencia en la Cámara Federal, a casi un año de la megaestafa

Caso $LIBRA: La querella reclama que se inmovilice el patromonio de los imputados

Por Irina Hauser

Luis Caputo

Con la mirada puesta en el primer vencimiento de deuda del año

El Banco Central volvió a salir a pescar dólares

Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.

Los autos cerraron el año marcha atrás

Acumulan una pérdida del 27,4% por el cambio de fórmula.

Motosierra sobre las jubilaciones

El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional

CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías

Por Santiago Brunetto

Crecen las denuncias contra la IA de Elon Musk

X bajo la lupa por imágenes falsas

La nueva carrera por los data centers

America Latina se volvió estratégica para la IA

Los casos del 2025 superaron a los de 2023

Récord de casos de coqueluche en todo el país

Peligro de Wolf

Primera Nacional 2026: ¿Torneo de fútbol o Rally Dakar?

Por Victor Wolf

Se lanza en distintos balnearios de la costa atlántica

La playa olímpica se pone en marcha rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

PISA (Italy), 06/01/2026.- Como's Maximo Perrone celebrates with his teammate after scoring the 0-1 goal during the Italian Serie A soccer match between Pisa SC and Como 1907, in Pisa, Italy, 06 January 2026. (Italia) EFE/EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA

Ganó la Roma de Dybala y Soulé; este miércoles juega el Inter de Lautaro

Serie A de Italia: el aporte de Perrone para la goleada de Como

FOTO CAPTURA VIDEO messi

Lionel Messi brindó detalles de su intimidad en una entrevista

“Soy raro, me gusta estar solo, lo disfruto”