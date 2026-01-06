Omitir para ir al contenido principal
Crecen las denuncias contra la IA de Elon Musk

X bajo la lupa por imágenes falsas

Ofcom y la Comisión Europea investigan a Grok, chatbot de la red de Elon Musk, por permitir la creación de imágenes sexuales no consentidas de mujeres y menores.

x (FILES) This photograph taken on January 13, 2025 in Toulouse shows screens displaying the logo of Grok, a generative artificial intelligence chatbot developed by xAI, the American company specializing in artificial intelligence and it's founder South African businessman Elon Musk. The European Commission said January 5, 2026, it is "very seriously looking" into complaints that Elon Musk's AI tool Grok is being used to generate and disseminate sexually explicit childlike images. "Grok is now offering a 'spicy mode' showing explicit sexual content with some output generated with childlike images. This is not spicy. This is illegal. This is appalling," EU digital affairs spokesman Thomas Regnier told reporters. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

Se convoca a actrices, actores y asistentes de dirección

La Comedia Municipal de Bahía Blanca abre audiciones

Una nueva llamada colectiva de San Baltasar

Los tambores toman las calles de Tolosa

NICK CAVE VEILED WORLD

Documental de Apple TV+

“Veiled World”, otra mirada sobre Nick Cave

Por Roisin O'Connor

Exclusivo para

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

El 10 de enero finaliza la nueva misión

Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino

Por Pablo Esteban

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

Cristina Kirchner

“Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas"

Tras la internación, Cristina Kirchner difundió un nuevo mensaje sobre su recuperación

Dijo que "no es un caso de gatillo fácil"

Bullrich reivindicó el accionar del gendarme que baleó a Pablo Grillo

Incendio forestal

Informe del SMN

Rige un alerta por peligro extremo de incendios en casi todo el país

Diego Santilli Ignacio Torres

Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios

Santilli va por otro gobernador

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

En medio del boom que se registra en las compras externas

Renuevan beneficio para sectores importadores

Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024

Expectativa entre las inmobiliarias

Los casos del 2025 superaron a los de 2023

Récord de casos de coqueluche en todo el país

“Perdón a todos, pero era necesario"

Estafaron a más de 200 turistas argentinos en Chile: el acusado se disculpó con una frase bíblica

Científicos brasileños realizan un estudio que incluye a 160 personas centenarias

En busca de la fórmula secreta de la inmortalidad

Por Pablo Esteban

El club cerró las negociaciones por considerar excesiva la suma del pase

River desistió de la contratación de Sebastián Villa

Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar

United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza

MANCHESTER (United Kingdom), 05/01/2026.- (FILE) - Manchester United's manager Ruben Amorim reacts during the English Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers, in Manchester, Britain, 30 December 2025 (re-issued 05 January 2026). Manchester United have sacked manager Ruben Amorim, the club said in a statement released on 05 January 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Ruben Amorim, fuera de Manchester United

La Premier League arrancó 2026 con epidemia de despidos

FOTO REDES SOCIALES racing facundo cambeses

Mientras el capitán Armani acusa un desgarro en el gemelo derecho

River podría romper el mercado y contratar a Cambeses