Crecen las denuncias contra la IA de Elon Musk
X bajo la lupa por imágenes falsas
Ofcom y la Comisión Europea investigan a Grok, chatbot de la red de Elon Musk, por permitir la creación de imágenes sexuales no consentidas de mujeres y menores.
06 de enero de 2026 - 18:50
x
(FILES) This photograph taken on January 13, 2025 in Toulouse shows screens displaying the logo of Grok, a generative artificial intelligence chatbot developed by xAI, the American company specializing in artificial intelligence and it's founder South African businessman Elon Musk. The European Commission said January 5, 2026, it is "very seriously looking" into complaints that Elon Musk's AI tool Grok is being used to generate and disseminate sexually explicit childlike images. "Grok is now offering a 'spicy mode' showing explicit sexual content with some output generated with childlike images. This is not spicy. This is illegal. This is appalling," EU digital affairs spokesman Thomas Regnier told reporters. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
(LIONEL BONAVENTURE/AFP)
Se convoca a actrices, actores y asistentes de dirección
La Comedia Municipal de Bahía Blanca abre audiciones
“Perdón a todos, pero era necesario"
Estafaron a más de 200 turistas argentinos en Chile: el acusado se disculpó con una frase bíblica
Una nueva llamada colectiva de San Baltasar
Los tambores toman las calles de Tolosa
Documental de Apple TV+
“Veiled World”, otra mirada sobre Nick Cave
Por
Roisin O'Connor
Exclusivo para
Tecnología y piratas
Por
Eduardo Dvorkin
Prometió estabilidad política
Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela
El 10 de enero finaliza la nueva misión
Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino
Por
Pablo Esteban
Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes
Condenas por acoso a Brigitte Macron
“Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas"
Tras la internación, Cristina Kirchner difundió un nuevo mensaje sobre su recuperación
Dijo que "no es un caso de gatillo fácil"
Bullrich reivindicó el accionar del gendarme que baleó a Pablo Grillo
Informe del SMN
Rige un alerta por peligro extremo de incendios en casi todo el país
Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios
Santilli va por otro gobernador
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026
Designación
Henke al Banco Nación
En medio del boom que se registra en las compras externas
Renuevan beneficio para sectores importadores
Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024
Expectativa entre las inmobiliarias
Los casos del 2025 superaron a los de 2023
Récord de casos de coqueluche en todo el país
Científicos brasileños realizan un estudio que incluye a 160 personas centenarias
En busca de la fórmula secreta de la inmortalidad
Por
Pablo Esteban
El club cerró las negociaciones por considerar excesiva la suma del pase
River desistió de la contratación de Sebastián Villa
Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar
United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza
Ruben Amorim, fuera de Manchester United
La Premier League arrancó 2026 con epidemia de despidos
Mientras el capitán Armani acusa un desgarro en el gemelo derecho
River podría romper el mercado y contratar a Cambeses