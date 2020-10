El Atlético de Madrid recibió a Luis Suárez a los golpes

El Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, le dio este viernes la bienvenida al delantero uruguayo Luis Suárez, quien llegó como jugador libre tras el acuerdo de desvinculación al que arribó con el Barcelona. Por la tarde, el atacante ya hizo sus primeros movimientos con su nuevo equipo, que lo recibió con un pasillo y una manteada.

El ex compañero de Lionel Messi pasó la revisión médica a primera hora en la Clínica Universidad de Navarra y luego firmó su contrato por dos temporadas en el moderno estadio Wanda Metropolitano de la capital española. En las imágenes difundidas por la prensa de la institución se lo vio sonriente y con pulgares para arriba durante los estudios clínicos de rutina.

"Con la llegada de Luis Suárez al Atlético de Madrid incorporamos un gran goleador, con una dilatada experiencia en Europa, que siempre se ha caracterizado por su entrega dentro del campo y considerado uno de los mejores en su puesto a nivel mundial", aseguró uno de los párrafos del comunicado de Atlético de Madrid.

Ya en el campo, Suárez fue recibido por sus nuevos compañeros, que le dieron la bienvenida de una manera particular: ubicados en dos filas paralelas, armaron un pasillo por el que debió pasar el delantero uruguayo, mientras los restantes futbolistas lo golpeaban en la espalda.





Suárez se marchó el jueves del Barcelona entre lágrimas, mientras que su amigo Messi lo despidió este viernes con un mensaje en el que aseguró que lo extrañará mucho y en el que a la vez criticó la forma en la que el club azulgrana decidió prescindir de los servicios del delantero uruguayo.

"Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada", escribió en su cuenta de Instagram.