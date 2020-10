Boca no podrá repetir el equipo el martes ante Libertad

El mediocampista ofensivo cordobés Gonzalo Maroni sufrió una fuerte contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda, durante el triunfo que Boca logró en Medellín sobre Independiente, y se perderá el partido del martes ante Libertad de Paraguay, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.



Maroni debió ser reemplazado en el primer tiempo por Agustín Obando en el partido jugado en el estadio Atanasio Girardot, y según adelantaron allegados al cuerpo médico, en principio es una fuerte contractura pero no descartan que se trate de un desgarro, lo que le demandaría al menos 21 días de recuperación.



Maroni, quien regresó a Boca el mes pasado tras haber jugado a préstamo durante un año en la Sampdoria de Italia, fue titular en los dos partidos que ganó Boca por la Copa, ante Libertad (2-0) y el DIM (1-0), y será evaluado clínicamente.



La lesión de Maroni es la tercera que padeció Boca en los últimos 15 días, todas musculares y relacionadas con la prolongada inactividad de seis meses y medio que originó la pandemia de coronavirus, las otras de los también cordobeses Ramón Abila y Julio Buffarini, quienes en principio tampoco jugarán el martes ante Libertad.



De manera que Boca no podrá repetir el equipo que ganó los dos partidos anteriores, y se presume que entre Obando y el colombiano Edwin Cardona estará el reemplazante de Maroni, mientras que por Buffarini seguirá jugando el correntino Leonardo Jara, y Abila es habitualmente suplente, en una función que viene ocupando Walter Bou, retornado al club tras un año a préstamo en Unión de Santa Fe.



Boca retomará los entrenamientos este sábado en el predio deportivo que posee en Ezeiza, donde se reencontrará con el entrenador Miguel Angel Russo, quien no viajó a Colombia debido a que pertenece al grupo de riesgo de contagio por su edad, 64 años, y por haber padecido una enfermedad oncológica, y el equipo fue dirigido como había sucedido en Paraguay, por sus asistentes Leandro Somoza y Mariano Herrón.



Russo evaluará el estado físico de los que jugaron ante el DIM, que en los últimos 15 minutos acusaron el cansancio en un partido que se jugó con un clima cálido y húmedo, y sin embargo pudo ganarlo sobre el final con un gol de Eduardo Salvio.



"Los últimos 15 minutos nos costaron mucho. Ellos salieron a buscar el triunfo, lo necesitaban. El calor y los dos partidos seguidos se sintieron", admitió el defensor peruano Carlos Zambrano, una de las figuras de Boca, en la rueda de prensa que ofreció luego del encuentro.



Boca es el líder del grupo H con diez puntos, seguido por Caracas de Venezuela con siete, Libertad seis y cierra DIM sin ninguna unidad.



El actual campeón del fútbol argentino volverá a jugar el martes desde las 21 ante Libertad, en La Boca, por la quinta fecha, y cerrará la fase de grupos el 22 de octubre, nuevamente de local, ante Caracas.