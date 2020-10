Alberto Fernández sobre Rosenkrantz, el dólar, Ameri, CFK y la pandemia

El presidente Alberto Fernández se pronunció en duros términos sobre los traslados irregulares de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli durante el gobierno de Mauricio Macri. "Cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico", y se preguntó "qué está buscando el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz".



"Lo único que estamos haciendo nosotros es establecer un orden perdido en el gobierno anterior. Lo que hizo Cambiemos con la designación de jueces fue escandaloso. Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y ahora ven que no van a poder hacerlo", expresó el mandatario en diálogo con Radio 10.

Además subrayó que "no hay un solo juez removido, no se le saca causas a ningún juez, se respetó el principio de juez natural a rajatabla" y agregó que con la reforma judicial "lo único que se hace es crear nuevos juzgados, que tendrán que recibir nuevas causas en un futuro".

"¿Me pueden explicar de qué me están hablando cuando dicen que esto es un sistema de impunidad?", cuestionó.

El jefe de Estado remarcó que revisar los traslados garantiza que él no pueda designar jueces según su interés: "¿Qué pasaría si yo buscara un juez que me cae simpático y lo pongo en el juzgado vacante de Bonadio? Si para las cuatro vacantes en la Cámara Federal hiciera lo mismo, ¿qué diría la gente?".

Y añadió: "Eso sería un escándalo. Quiero decir que eso es lo que hicieron. Como están las cosas, yo legítimamente podría hacerlo. Eso está mal hecho. ¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico".

Por último, destacó: "si fuera un canalla me haría el distraído y todas las vacantes las llenaría con aquellos simpáticos para mí, pero no es lo que hay que hacer. Hay que poner jueces probos y capaces. Legítimamente podría buscar un juez de esos que llaman 'jueces k', pero eso está mal".

Dólar

"No estamos vislumbrando nada de eso ni creo en eso (corralito), como tampoco creo en el cepo, que lo heredé, no lo dispuse yo. Ganamos en agosto las PASO y al día siguiente el que era presidente salió enfurecido a echarle la culpa a los argentinos", enfatizó Fernández sobre la respuesta de Mauricio Macri a su derrota.

Sobre este punto, manifestó que "a partir de ahí hizo un festival de dispendio de reservas que costó 23 mil millones de dólares a Argentina y nos dejó en el Banco Central alrededor de 10 mil millones de dólares. Nos dejó en default, en deuda con organismos internacionales".

"Venimos haciendo frente a todo, pagamos a los organismos, logramos acuerdo con los acreedores, pero nos agarró la pandemia en el medio, la economía se deprimió para todo el mundo y la acumulación de dólares fue virtualmente nula", declaró.

El Presidente resaltó que es necesario "entender que este no es momento para especular", y reveló: "Que me acusen de kirchnerista es una acusación que celebro, estoy orgulloso de serlo. Ya nadie quiere hacerse cargo de Macri".

Pandemia y apertura de actividades

En relación a la situación epidemiológica, insistió en que "tenemos que esperar para salir porque este no es el momento, el riesgo es muy grande. Lo que más necesitamos es ayudar a los médicos, enfermeros, terapistas, kinesiólogos, que están tratando de recuperar vidas todo el día".

También criticó la aglomeración de gente: "Cuando nosotros nos amontonamos en una cervecería o en una marcha, el riesgo es muy grande. El sistema de Salud resiste pero el personal está con un nivel de crisis y agotamiento que hay que tener en cuenta"

"Nosotros somos distintos a los que marchan, somos solidarios. Luego habrá tiempo para que salgamos", opinó sobre los que acuden a las manifestaciones anticuarentena.

El caso del diputado Juan Ameri

El Presidente dio su punto de vista sobre la renuncia del diputado oficialista por Salta, Juan Emilio Ameri: "La política se degrada con estos personajes, ese es el peor defecto. Sergio me contó lo que pensaba hacer y le pedí por favor que lo hiciera rápido. Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto".



La relación con Cristina Kirchner

En otra parte de la entrevista, habló de su vínculo con la vicepresidenta de la Nación: "Cristina no hace nada de lo que dicen que hace, las contradicciones con Cristina no son terminales. Puede haber matices sobre medidas económicas pero no hay discusión sobre cuáles son los objetivos".

Y enfatizó: "¿Cómo no voy a hablar con Cristina? Eso del doble comando existió siempre, no es de ahora. Pasó con Néstor y con Cristina. Hay que reconocerles un don para la novela a todos los que inventan".

Diálogo con la oposición

Por último, hablo de la importancia de mantener el diálogo con la oposición en medio de la pandemia: "Quienes quieran que deje el diálogo para tomar medidas, que no insistan, nunca voy a dejar de hablar con (Horacio) Rodríguez Larreta. Estamos en el AMBA con una situación mejorada pero no controlada. El plan ha salido (bien) pero debemos cuidar que siga así".