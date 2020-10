"Volvería a echarlo una y mil veces"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró hoy que volvería a "echar una y mil veces" al exdiputado salteño Juan Emilio Ameri, tras la aprobación de su renuncia, luego del escándalo que protagonizó el jueves al mostrarse en una escena sexual mientras participaba de manera remota en una sesión del cuerpo.



"Cada vez que veo el video, pienso en la reacción que tuve al inicio. Lo echaría una y mil veces. Lo haría echar cada vez que veo la noticia", dijo el titular de la Cámara Baja en declaraciones radiales. A su vez, contó que el presidente Alberto Fernández lo "felicitó" por la rápida actuación de la Cámara: "Esa noche, le transmití al Presidente mi decisión de que no iba a permitir terminar la sesión, sin el tema resuelto".

En ese sentido, afirmó que estaba "recontra caliente" por lo sucedido y manifestó que "volvería a actuar de la misma manera, sin pedirle permiso a nadie", dado que es su "responsabilidad". Relató que tras advertir que Ameri había protagonizado una escena erótica en plena sesión pidió que le manifestaran al legislador "que mandara la renuncia esa misma noche o lo expulsábamos", y agregó: "No hay coronita para nadie".

En la votación que impulsó Massa en la madrugada del viernes (luego de la cual Ameri presentó su renuncia), 224 diputados votaron por la suspensión, hubo un voto en contra (Alfredo Schiavoni, del PRO) y tres abstenciones (Héctor Flores y Fernando Iglesias, del PRO, y Javier Campos, de la Coalición Cívica), basadas en la idea de que se debía expulsar al diputado de Salta.



Massa contó que "es falso el argumento" que plantearon los diputados Schiavoni y Flores, respecto de que Ameri mantendrá su jubilación. "Es desconocer adónde están aportando los legisladores a la hora de mirar su recibo de sueldo", dijo, y aclaró que "el régimen de jubilaciones especiales está derogado hace años, y los legisladores aportan al régimen de la ley general, no de jubilaciones de privilegio como sucede con los jueces".

En otro pasajes, dijo que la Argentina se debe "un debate sobre la representación política y mejorar la calidad en la representación, porque sino terminan pasando situaciones como estas, en que irresponsables sin ninguna autoridad moral ni ningún compromiso ético terminan generando situaciones que avergüenzan a todos". Y apuntó que "es falso" que la mujer que estaba con Ameri sea personal de la Cámara de Diputados, al recordar que están "congeladas las designaciones y los salarios".

El sistema de sesiones

En otro orden, Massa rechazó los pedidos de Juntos por el Cambio para que se vuelva al sistema de sesiones presenciales en el recinto tras el escándalo del jueves. "El sistema no funcionaría si los diputados no pudieran hablar, no pudieran expresar sus ideas, no pudieran mandar sus proyectos: no deja de funcionar porque un imbécil hace lo que no debe en el recinto, porque lo puede hacer en su casa o arriba de su banca", sostuvo el líder del Frente Renovador.

Añadió que "el trabajo remoto acelera el funcionamiento" del cuerpo legislativo, a la vez que remarcó el beneficio económico que establece en el ahorro de costos, ya que "la Cámara se está ahorrando mucho dinero con el sistema remoto", como en pasajes: "288 millones de pesos, que se están donando al sistema sanitario argentino".

Asimismo, Massa explicó que de acuerdo al régimen acordado con la oposición "cuando un tema por la envergadura o la necesidad de algún bloque deba discutirse de manera presencial, lo que ya está planteado para el Presupuesto y el aporte extraordinario, de acuerdo a los diputados que quieran participar de manera presencial se definirá cuál es el ámbito que reúne las mejores condiciones sanitarias para hacerlo". En esa línea, precisó que "obviamente se les exigirá que presenten un hisopado" para esas sesiones presenciales.

Una cultura bimonetaria

En otro orden, sostuvo que el país tiene una "cultura bimonetaria" porque "en los últimos cien años cambió cinco veces de monedas" y estimó que se deben promover las exportaciones para generar dólares.

De ese modo, se refirió al "desafío" que plantea el "estrés de dólares" en el país, mientras puntualizó: "El endeudamiento puede producir el fracaso de un modelo económico". Sostuvo que se debe "pasar a una Argentina que ponga el acento, el ojo y la energía de todas las medidas a la exportación" para poder lograr "dólares genuinos". Dijo que hasta que ello no ocurra, el país va "a recaer en el estrés de la balanza comercial que genera tensión cambiaria".

Por otro lado, en diálogo con Radio Mitre, se refirió al encuentro que mantuvo ayer con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y expresó: "Almorzamos durante casi dos horas y media, repasando la agenda alrededor del tema presupuesto para establecer un programa de orden fiscal". Remarcó que la administración de Alberto Fernández apunta mediante esa iniciativa a "encontrar equilibrio fiscal".

La comisión de Presupuesto y Hacienda de diputados, que preside Carlos Heller, recibirá la semana próxima a los secretarios de Finanzas, Diego Bastourre; Hacienda, Raúl Rigo; y Política Económica, Haroldo Montagú, para el debate del Presupuesto.