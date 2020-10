Daniel Gollan: "Cuando el resto de las jurisdicciones cambie el sistema se va a ver un salto en las mediciones"

El ministro de Salud bonarense, Daniel Gollan, explicó los motivos de la nueva estrategia del gobierno bonaerense para la gestión de la información sobre coronavirus, a partir de la cual se agregaron 3523 fallecidos en la provincia. “Cambiamos el sistema de conteo de casos fatales porque había retraso en la información”, dijo en declaraciones a AM750.

“Más que un cambio en la modalidad, lo que se hizo fue poner en tiempo real los datos porque el sistema de carga es muy engorroso. Hay un retraso entre que el médico pone el diagnóstico y un administrativo junta la información y la carga. Las clínicas y sanatorios, el sector privado, no están acostumbrados a cargar datos. Había muchos que ni siquiera estaban registrados al comienzo de la pandemia”, detalló Gollan.

El ministro aclaró que esto no significa que se ocultaron datos en la provincia sino que había demoras a la hora de notificar los fallecimientos. “Lo mismo sucede en la Ciudad. Pero esto no es responsabilidad del ministro de la Ciudad ni del ministro de la provincia. Esto es responsabilidad de los efectores de salud. No se ocultan los datos. Llegan retrasados. Cuando el resto de las provincias o jurisdicciones cambie el sistema de registro, se va a ver un salto en las mediciones", anticipó al programa Toma y Daca.

El gobierno bonaerense decidió unificar las bases de datos en las que se registran las personas con coronavirus fallecidas en los 135 distritos de la provincia. Gollan precisó que la metodología de trabajo que se aplica desde hoy “consiste en cruzar las tres fuentes de información y llegar a los datos más precisos obtenidos de todas las bases de información existentes. Es un sistema sólido y muy bueno. Lo afrontamos para que todo el mundo sepa día por día el número de fallecidos y así poder evaluar la evolución de esta pandemia”, precisó.