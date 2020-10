Uruguay va a elecciones departamentales en medio de la pandemia

Los uruguayos irán el domingo a las urnas para elegir a los intendentes de los 19 departamentos (provincias) del país y los representantes de 125 municipios. Según las encuestas en Montevideo se impondría nuevamente el Frente Amplio (FA). Por su parte, la Coalición Multicolor que llevó al gobierno a Luis Lacalle Pou presentó en la capital una candidatura única encabezada por Laura Raffo. También en el segundo distrito electoral más importante del país, Canelones, habría una nueva victoria del candidato del FA Yamandú Orsi. Se espera que tanto el Partido Nacional (PN) como el Partico Colorado (PC) retengan las doce intendencias que ganaron en 2015 y podrían sumar alguna más. Los comicios se realizarán siguiendo un estricto protocolo para evitar contagios.

Un posible avance del oficialismo

Unos 2,7 millones de uruguayos están llamados a votar de manera obligatoria, si bien quedan eximidas las personas que no puedan hacerlo bajo recomendación y constancia médica. Las últimas elecciones departamentales celebradas en mayo de 2015 le habían dado la victoria en 12 departamentos al Partido Nacional (PN), del actual presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou; seis al FA; y una al Partido Colorado (PC). Si observa a los candidatos a intendente por género, un 84 por ciento son hombres y sólo el 16 por ciento mujeres.

Montevideo es el histórico bastión electoral de la alianza de izquierda que gobierna la capital desde hace 30 años. También es la plaza más poblada con casi 1.300.000 habitantes según el censo de 2012. Apelando a la Ley de lemas que rige en Uruguay el FA decidió resolver su interna presetando tres candidatos: Daniel Martínez, que el año pasado abandonó la intendencia de la Montevideo para presentarse a las elecciones presidenciales; Carolina Cosse, exprecandidata a la presidencia; y Álvaro Villar, neurocirujano 57 años sin tanto recorrido político. Las últimas encuestas ubicaron a Cosse con el 21 por ciento de los votos, Villar con el 17 y Martínez con el 10, según publicó El Observador.

Por su parte, la candidata de la Coalición Multicolor obtendría un 40 por ciento de los sufragios. Raffo, de 46 años, es una economista con participación en televisión y radio. A diferencia de la elección de 2015, los partidos que componen esta alianza (PN, PC, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente) eligieron repetir la estrategia que los llevó a la presidencia para estrechar la diferencia con el FA.

La incertidumbre respecto del resultado está básicamente en cuatro departamentos en los que hoy gobierna el FA, según algunos analistas consultados por la agencia Télam. Se trata de Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro, distritos que la alianza de izquierda ganó por márgenes que van de 1 a 4 puntos en los anteriores comicios. Actualmente las encuestas presentan allí un escenario de paridad. Habrá que ver hasta qué punto incide en estos cuatro departamentos la alta imagen positiva que tiene Lacalle Pou, que supera los 60 puntos porcentuales, según comentó el politólogo Adolfo Garcé a Télam.

Votar en plena pandemia

Uruguay aprobó un protocolo sanitario que introdujo variantes en la forma tradicional de sufragar. Habrá un “funcionario facilitador" encargado de hacer respetar y cumplir los protocolos sanitarios en cada centro de votación. Por ejemplo, dispondrá de tapabocas a quienes no lo lleven y ayudará a ordenar las filas para evitar aglomeraciones. La jornada se extenderá desde las ocho hasta las 19.30 horas, el horario más largo en América Latina, según dijo el vicepresidente de la Corte Electoral Wilfredo Penco. El votante mostrará su documento de identidad pero no la entregará y el sobre no tendrá que cerrarse con saliva.

Las autoridades uruguayas estiman la llegada de ciudadanos residentes en el exterior, principalmente Argentina y Brasil. En ese sentido, el gobierno estableció como obligatorio presentar un resultado negativo del test de detección de covid-19 hecho en el país de origen. El mismo no deberá tener más de 3 días de antelación. De no tener el test, podrá hacérselo al llegar a Uruguay. Quienes permanezcan en el país más de 4 días deberán hacerse una nueva prueba el quinto día. Además, al ingresar al país la persona deberá cumplir con una cuarentena técnica, aseguró el director general de Salud, Miguel Asqueta. La misma incluye la declaración de número de teléfono y domicilio, que solo podrá abandonarse al momento de concurrir a emitir el voto. "La persona no deberá recibir visitas ni participar de reuniones familiares y se evitará todo contacto social. El que viene a votar viene exclusivamente a eso", indicó Asqueta.