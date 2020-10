Máximo Kirchner: "No hay grandes diferencias en Juntos por el cambio"

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, aseguró que la oposición "no puede querer romper todo cuando no gana", y consideró que no hay grandes diferencias dentro de Juntos por el Cambio: "Si hubiera diferencias se expresarían", afirmó. Según Kirchner, algunos dirigentes de la oposición se manejan de una manera más "dialoguista" para que una parte de la sociedad pueda interpretar que hay "distintas posturas", pero para él no es así. "La presidenta del partido de (Horacio) Rodríguez Larreta es Patricia Bullrich y todos sabemos las declaraciones que hizo respecto de la figura del Presidente y de diversos integrantes del Frente de Todos", puntualizó. Además, opinó sobre los datos de la provincia de Buenos Aires, sobre el rol de los medios de comunicación y la postpandemia.



Con respecto a las críticas a la gestión de Alberto Fernández provenientes de los máximos referentes del PRO y la UCR, el diputado opinó que "los presidentes de los dos principales espacios políticos y de la Coalición Cívica, tienen ese tipo de expresiones y después, quizás asesorados en comunicación, plantean discursos de 'queremos ayudar'. Uno ve que eso no sucede y ahí está el problema", analizó. En ese sentido, resaltó que “en algunos sectores de poder en Argentina hay un malestar por el resultado electoral eso los lleva a hacer análisis forzados. El nivel de exigencia no nos molesta, lo que no puede estar ausente es la comprensión de la situación que se atraviesa”.

El diputado del FdT comparó la relevancia que los medios de comunicación y la oposición le daban a problemas externos durante el gobierno de Macri y la que le dan ahora: “hay sectores que han sido muy complacientes con el macrismo y ahora no entienden que hay una pandemia”, aseguró. Además, recordó que “el expresidente justificó el endeudamiento argentino porque la Lira Turca se había movido en alguna parte del mundo y hoy parecen olvidarse de ese tipo de situaciones en medio de una pandemia mundial". Para él, "el coronavirus vino a agravar los problemas que generó el macrismo".

Kirchner también lamentó las declaraciones del presidente de la UCR y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien manifestó que se debería “pasar la cuenta de lo que sucede en Argentina” a quienes votaron al actual gobierno. “Tuvo expresiones que muchas veces busca contener, pero que en algún momento afloran”, apuntó. El presidente del interbloque recordó que hace meses Cornejo “propuso que Mendoza se independizara de Argentina”. "Hablan porque tienen un sistema mediático y un electorado que no le exige. Por eso terminan diciendo cualquier cosa”, manifestó.



“La idea de querer castigar a la gente por lo que elige no es sano”, aseguró en otro tramo de la entrevista que le dio a Radio 10. Asimismo, recordó la conferencia de prensa que brindó el expresidente luego de las PASO, en la que culpó a quienes votaron al FdT por “la reacción de los mercados”. “El Presidente tuvo una generosidad con los argentinos y con Macri para que pudiera terminar su mandato. Lo que están haciendo hoy es tratar de horadar el sistema democrático, queriendo castigar a la gente. Hay que bajar los humos. Comprender que las elecciones se pueden ganar o perder”, sostuvo.



En ese sentido, insistió con que "hay sectores que tienen prejuicios, pero además intereses" y graficó: "Muchas de las ideas que estos sectores le pedían a Cristina en el 2015, cuando las aplicó Macri fracasaron. Y esas medidas dejaron grandes ganancias para algunos". Por eso, pidió a esos grupos y a los mercados reconocer que "la Argentina tiene 46 millones de personas, con sueños y anhelos que hoy la están pasando mal".

El jefe de bloque añadió que los números de desocupación lo preocupan, pero que "el Gobierno ha tomado medidas, como el IFE y el ATP, para morigerar la situación". También remarcó que el gobierno "tuvo que afrontar una dura negociación con acreedores externos que el macrismo había dejado en el aire”. Luego comparó la situación del país con la de Chile para pensar la postpandemia y comentó que Piñera pidió un préstamo al FMI para la reactivación económica: "Argentina eso no lo puede hacer porque esa posibilidad se la fumó Macri", señaló.

Kirchner reconoció que “el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos a través de las políticas que implementa el Estado es muy grande, pero parece insuficiente ante el daño causado en la economía por la pandemia”. "Con los restos de lo que dejó Macri y con la voluntad que tienen los argentinos estamos tratando de sacar el país adelante. Sé que los argentinos se van a quedar en su país, lo van a sacar adelante y que vamos a construir un lugar mejor", subrayó.

El diputado también opinó sobre los números de muertos en la provincia de Buenos Aires: “la provincia empezó a seguir qué cantidad de fallecidos tenía y la acusan de haber querido ocultar, siendo que el gobernador y los intendentes fueron los que más insistieron con que las aperturas debían ser mucho más lentas que lo que sugería la Ciudad de Buenos Aires", dijo. En esa línea, agregó que, si se ocultaran adrede, podría ser por querer aperturas y que ese no era el caso del gobernador. Además, resaltó que luego de lo sucedido, “Ginés (González García) debería exigir a todos los distritos que extremen los controles”. El presidente del interbloque de diputados por el Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, aseguró que el coronavirus vino a agravar los problemas que generó el macrismo y que el gobierno de Alberto Fernández tomó medidas "para morigerar una situación que no fue deseada y que fue inevitable como se ve en el resto del mundo".