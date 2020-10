Pepe Mujica anunció que se retira de la política

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica confirmó este domingo, antes de emitir su voto en las elecciones departamentales y municipales que se desarrollan en ese país, que dejará en breve su escaño de senador tanto por su edad como por cuestiones relativas a su salud.



"Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?", dijo a la prensa desde el centro de votación el senador del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020.

Mujica ya había insinuado en otra ocasión que saldría del Senado en octubre, pero este domingo adelantó que si puede lo va "a dejar antes". "Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador", argumentó el ex mandatario, de 85 años.

Mujica indicó que debido a su enfermedad no podrá darse una vacuna contra el coronavirus en el momento en que salga y agregó: "Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto".



En declaraciones a la prensa, también aprovechó para resaltar la especial relevancia que tienen las elecciones locales que se celebran este domingo, en las que ha hecho campaña apoyando a uno de los tres candidatos del FA a la Intendencia de Montevideo, Álvaro Villar.

"Si el mundo sigue ese proceso de globalización a los tumbos, probablemente las cuestiones municipales asuman cada vez más importancia mientras que las cuestiones nacionales van a quedar pautadas por tratados y convenios internacionales", señaló.

En las votaciones de este domingo, donde se elegirán los gobernantes de los 19 departamentos (provincias) y 125 municipios para el período 2020-2025, se espera la participación de 2,7 millones de ciudadanos en 7.130 centros de votación.

Este año, las elecciones estarán marcadas por la emergencia sanitaria que vive Uruguay desde el 13 de marzo, cuando se detectaron los primeros casos de covid-19 a nivel local.

Si bien en un principio los comicios estaban programados para el 10 de mayo, por la pandemia se terminaron aplazando hasta el 27 de septiembre.

Pedido de disculpas

El expresidente utilizó la ocasión también para disculparse con la candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, a quien había criticado en un acto público por "bajarse de los taquitos para descubrir que en Montevideo hay ratas".

"Se enojó, ella es muy digna, yo no la conozco, yo me refería al contenido y estaba en el Cerro hablando con mi barra. Que me perdone, al fin y al cabo soy una oveja negra, pero yo le tengo respeto", aseguró.

Las disculpas fueron aceptadas de inmediato. "Leí las declaraciones, me parece bien, acepto las disculpas por supuesto, pero creo que lo central hoy es concentrarnos en el día de la elección", dijo Raffo luego de votar.