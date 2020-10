Penal a la nubes, cargadas y goleada: el frustrante debut de Gonzalo Higuaín en la MLS

Gonzalo Higuaín no pudo tener un debut más frustrante en la Liga Norteamericana de Fútbol (MLS): el delantero argentino comenzó como titular en el Inter de Miami, que fue goleado por 3-0 por Philadelphia Union y falló un penal cuando el encuentro estaba 2-0. Para colmo, sus rivales lo cargaron por el remate desviado y se armó una pequeña trifulca que terminó con empujones e insultos.

Tras no figurar en los planes de la Juventus, Higuaín llegó a Miami para unirse con el Inter, donde será el jugador mejor pago de la MLS. Y su primer partido para el conjunto que dirige el uruguayo Diego Alonso lo tuvo como protagonista, aunque no cómo hubiese querido.





Con el partido empatado 0-0, Higuaín dispuso de una clarísima ocasión de gol a los 19 minutos con una chilena, pero la pelota rozó el palo cuando el arquero de Philadelphia, el jamaiquino Andre Blake, no tenía ninguna chance de contener el balón. Tras esa acción, los locales se adelantaron en el marcador con tantos de Anthony Fontana y el ingresado brasileño Ilsinho.

La oportunidad del descuento para el Inter llegó a los 76, cuando el árbitro Elton García pitó un penal a instancias del VAR. La responsabilidad la asumió Higuaín, que ejecutó el penal por arriba del travesaño, lo que motivó las burlas de sus rivales. Primero fue el noruego Jakob Glesnes, que corrió delante del argentino y festejó el error con un salto frente a su cara.

Pero no fue el único. De inmediato llegó el alemán Kai Wagner, que le celebró la falla a los gritos, lo que motivó un empujón del argentino. Y ahí mismo se sumaron Mark McKenzie, el venezolano José Martínez y el brasileño Santos, que terminaron discutiendo con el ex jugador de la Selección Argentina, que parecía no entender la burla de sus adversarios.

Tras el incidente, el partido continuó, pero el Inter no pudo reaccionar y terminó recibiendo otro gol por intermedio de Brenden Aaronson cuando se jugaba el tiempo de descuento.

Así se cerró un frustrante debut para Higuaín, que estuvo en el once titular junto a sus compatriotas Leandro González Pirez y Jorge Figal, mientras que Julián Carranza y Matías Pellegrini permanecieron en el banco de suplentes. Con 14 partidos disputados, el Inter de Miami marcha último en su Conferencia, con sólo 11 unidades.