Pella completó la exitosa primera ronda argentina en Roland Garros

Guido Pella completó este lunes la exitosa primera ronda de los tenistas argentinos en Roland Garros al vencer en cuatro sets al italiano Salvatore Caruso, en una jornada en la que debutaron con triunfos sin sobresaltos los favoritos Rafael Nadal y Dominic Thiem.

Tres horas y 49 minutos necesitó Pella para imponerse por 7-6 (6), 6-7 (4), 7-5 y 6-4 a Caruso, en un duelo parejísimo que se definió por detalles y por la mayor experiencia del argentino. En cada uno de los sets, los dos jugadores tuvieron ventajas que no supieron mantener, hasta que finalmente el bahiense consiguió asegurar la victoria que lo depositó en la siguiente ronda.

En la segunda fase Pella se medirá con el español Pablo Carreño Busta, flamante semifinalista del US Open, quien despachó al australiano John Millman por 6-3, 6-2 y 7-5. Con la victoria de Pella se completó el pleno de argentinos en segunda ronda, gracias a los triunfos del domingo de Diego Schwartzman, Federico Coria, Juan Ignacio Londero y Nadia Podoroska. La única caída fue la de Federico Delbonis, que cayó en el duelo de compatriotas ante Londero. La legión albiceleste retomará la acción el miércoles.

En tanto, los favoritos Nadal y Thiem solventaron sin problemas su primer compromiso en París, en medio de las polémicas por las nuevas pelotas del certamen. El español, 12 veces campeón en Bois de Boulogne, trabajó durante dos horas para imponerse por 6-4, 6-4 y 6-2 al bielorruso Egor Gerasimov, en un duelo en el que mostró algunas dudas, más allá de su superioridad sobre su rival.

El número dos del mundo juega en Grand Slam francés por 16ta. vez consecutiva en su carrera desde 2005, cuando se consagró campeón como debutante en una final con el argentino Mariano Puerta. Desde entonces, sólo se le negaron las ediciones de 2009, 2015 y 2016, año en el que abandonó por lesión antes del partido de tercera ronda ante su compatriota Marcel Granollers. Su última derrota sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros sucedió en 2015 frente al serbio Novak Djokovic por cuartos de final.

"Son condiciones que no me favorecen pero eso no me quita ilusión y motivación para salir a la pista y generar opciones para tener éxito aquí", remarcó Nadal, que buscó zanjar la discusión sobre las condiciones en las que se juega el torneo. "Si no juego profundo es mi error, no de las pelotas. Soy yo el que se tiene que adaptar a las pelotas. Es una bola no muy viva y, si a eso le añadimos el frío y la humedad que hace, la bola es más difícil de generarle efecto. Pero no voy a poner la excusa de la bola si hago algo mal o bien", completó el segundo favorito.



Nadal se enfrentará en la segunda ronda con el estadounidense Mackenzie McDonald (236), verdugo del canadiense Steven Diez por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-4.

Más solvente fue el estreno de Thiem, finalista en las últimas dos ediciones y flamante campeón del US Open. El austríaco, tercer preclasficado, superó sin inconvenientes por 6-4, 6-3 y 6-3 al croata Marin Cilic en dos horas y ocho minutos. En la siguiente instancia chocará ante el estadounidense Jack Sock, que superó al gigante Reilly Opelka.