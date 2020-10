Roland Garros: Schwartzman debutó con un sólido triunfo

La jornada inaugural de Roland Garros estuvo cargada de actuaciones argentinas y arrojó un saldo muy positivo. Diego Schwartzman, el líder nacional del ranking (13°), se impuso con autoridad en la Simonne Mathieu por 6-0, 6-1 y 6-3 ante el serbio Miomir Kecmanovic (40°), que venía de ganar su primer título en Kitzbühel. El Peque llegó a París con una gran inyección extra de confianza tras ser finalista del Masters de Roma, donde logró en cuartos de final la primera victoria de su carrera sobre Rafael Nadal, y se encargó de demostrarlo en estado de gracia. Siempre se sintió en el dominio del partido y explicó las razones: "Él había jugado bien en Kitzbhüel pero las condiciones son muy distintas, hay altura, se juega rápido y la pelota pica altísimo. Le costó mucho por la forma en que yo jugué".

"Nunca jugamos acá con tanto frío, llueve casi todos los días, pero las condiciones son parecidas a lo que viví en Roma y creo que me favorecen", analizó el mejor argentino del momento en relación al entorno inusual del torneo, desarrollado este año en el otoño europeo debido a la interrupción por el coronavirus. El Peque espera rival del duelo entre el francés Corentin Moutet y el italiano Lorenzo Giustino.

Federico Coria (98° de ATP) consiguió en su debut una gran victoria en la cancha 12: fue 7-5, 7-6 (6) y 7-6 (3) sobre Jason Jung (125°), de Taipei, en un partido que tuvo tres horas y 19 minutos de batalla. El rosarino, que atraviesa el mejor pasaje de su carrera, logró su segundo triunfo en un cuadro principal de Grand Slam. ¿La curiosidad? Ambos los registró contra el mismo rival: ya le había ganado a Jung en el US Open por 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 y retiro.

Fede Coria festeja su triunfo ante Jason Jung.

"Este es nuestro Mundial y acá había que ganar como sea; fue un desahogo tremendo, tuve presión porque me sentía favorito", describió el jugador de 28 años, quien además recordó un momento emotivo junto con su hermano Guillermo, ex número 3 del mundo y finalista en París en 2004: "Cuando tenía doce años Guille me trajo a pelotear cinco minutos a la Suzanne Lenglen (NdR: el segundo estadio más importante del torneo) y hoy me toca jugar a mí; es un sueño hecho realidad y no quiero que me despierten". El próximo escollo de Coria será el francés Benoit Paire (26°), verdugo del coreano Soon Woo Kwon.

El partido fue muy cerrado y la diferencia quedó plasmada en el aplomo que tuvo Coria para afrontar los momentos calientes: supo concretar 8 de las 16 oportunidades de quiebre que tuvo a favor, mientras que su rival logró 7 sobre un total de 23. La capacidad de lucha lo llevó a ganar en sets corridos pese a que Jung sirvió para sentenciar los tres parciales. En ese sentido el rosarino, quien ingresó por primera vez al top 100 la última semana, cree que vive un presente soñado: "Siento que el destino me da oportunidades y las estoy agarrando. Sobre las condiciones inusuales del torneo, afirmó: "Está difícil, hace frío y hay mucho viento, están todos abrigados y la pelota no pica, pero estoy en Roland Garros y no tengo nada para quejarme".

Después de aquel partido fue el turno de un partido maratónico en esa misma cancha. Juan Ignacio Londero (69°) se quedó con un triunfo dramático ante Federico Delbonis (81°): se impuso 6-4, 7-6 (1), 2-6, 1-6 y 14-12 tras casi cinco horas de lucha y se desquitó del duelo de hace dos semanas en Kitzbühel, Austria, donde había ganado el azuleño por 6-4 y 6-0.

Londero protagonizó un duelo épico frente a Delbonis.

El Topo arrastraba tres derrotas consecutivas -Kitzbühel, Roma y Hamburgo- y sólo había logrado un éxito desde el reinicio del tour -en el US Open ante el ruso Evgeny Donskoy-. "Tengo muchos vaivenes y vengo luchando mucho en la parte mental; por eso valoro haber sacado este partido adelante", se sinceró. Este año el cordobés decidió mejorar su juego y adquirir nuevas armas a partir de la contratación de Sebastián Prieto como coach, la cabeza de un equipo de trabajo que también integran el preparador físico Roberto Maccione y el manager Agustín Caceras.

"Con Sebastián nos estamos conociendo, aprendo mucho de él y transitamos un camino y un proceso; es un proyecto que recién empieza", expresó respecto a su relación con el ex entrenador de Juan Martín Del Potro. En la siguiente instancia Londero se medirá con el italiano Marco Cecchinato, semifinalista en 2018 y actual 110° del mundo, que viene de pasar la qualy y eliminar al australiano Alex De Miñaur en el debut.

La rosarina Nadia Podoroska (130ª), quien había atravesado la clasificación sin ceder sets, se impuso sin atenuantes en la cancha 9 ante la belga Greet Minnen (111ª) por 6-2 y 6-1 en apenas 54 minutos, en lo que significa su primera victoria en un cuadro principal de Grand Slam. “Estoy muy tranquila, incluso para mi sorpresa. Creo que va de la mano con la confianza por los resultados, más allá de la alegría por estar en mi primer cuadro de Roland Garros", le contó a Líbero minutos después del festejo.

Podoroska, debutó con un triunfo contundente.

Esa tranquilidad que exhibe Podoroska tiene mucho que ver con la estabilidad emocional que halló desde hace un año, cuando decidió trabajar con Pedro Merani, un coach de bowling argentino que vive en Doha y dirige a la selección nacional de Qatar. “Es una persona que se dedica a los temas relacionados con la concentración y la meditación. Encontré una seguridad importante en ese aspecto y es algo que influye mucho en mis resultados”, explicó la rosarina sobre Merani, quien desarrolló un método para el juego mental que está basado en dos pilares: el bompu zen, que está fuera de toda forma filosófica-religiosa, y la neurociencia.

La campeona panamericana, que vive y se entrena en Alicante, en la academia Tennis Positivo -de la mano de Juan Pablo Guzmán y Emiliano Redondi-, disputa su segundo main draw en un torneo grande después de su participación en el US Open 2016, un dato no menor para el tenis argentino dado que la rama de mujeres no tenía una representante nacional en singles desde Paula Ormaechea en la edición de 2014. "Ojalá esto sirva para que las más jóvenes se motiven y vean que se puede llegar a jugar acá. Eso hace falta en nuestro país y en la región, ojalá que pueda seguir así para motivarlas”. La próxima rival de Podoroska será la kazaja Yulia Putintseva, 23ª del ranking WTA, quien viene de eliminar a la belga Kirsten Flipkens (80ª).

El bahiense Guido Pella (37°), por su parte, debutará este lunes ante el italiano Salvatore Caruso (84°) en el tercer turno de la cancha 4, después de los choques de la búlgara Tsvetana Pironkova (157ª) frente a la alemana Andrea Petkovic (95ª) y el estadounidense Tommy Paul (59°) ante el australiano James Duckworth (90°).

