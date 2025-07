La periodista Cynthia García reflexionó sobre las políticas de ajuste y destrucción del Estado que encarna el Gobierno de Javier Milei y afirmó que "el poder real empuña la motosierra". "Estamos para visibilizar el nivel de ataque del que estamos siendo víctimas los argentinos y las argentinas", dijo la periodista en su editorial de la 750.

El editorial de Cynthia García

El 9 de julio es el Día de la Independencia argentina. Pareciera que tuviéramos que escribirlo como si fuera un cuaderno escolar cien veces, ¿no? Es el Día de la Independencia argentina, el Día de la Independencia argentina. La fecha en que se firmó el Acta de Independencia en 1816, en el Congreso de San Miguel de Tucumán. Está la casa histórica y etcétera, etcétera.

Pero es el día de reflexionar sobre esta situación. ¿Dónde está quedando nuestra independencia? ¿Cuál va a ser la reacción que emerge desde los zócalos de esta patria completamente necesitada de ser la patria sublevada?

Las reacciones frente a estos descalabros de un proyecto político que, como siempre lo decimos y lo remarca Víctor Hugo, solo es esto: Milei y demás Milei, sobre todo, ¿no? Y la estructura libertaria solo es el cuchillo filoso de esa mano que empuña el poder.

Por eso la Mesa de Enlace saca un tibio comunicado por el decretazo que, entre otros organismos autárquicos, destroza el INTA. La tecnología agropecuaria para un proyecto de país con no solo calidad de exportación, sino calidad científica para su crecimiento. Como si hubiera que volver a explicar cómo se desarrolla un país.

El desguace de ARSAT y las partidas presupuestarias otorgadas ya por organismos internacionales —o sea, no falta plata, por ejemplo, en ARSAT—, pero está suspendida la construcción que estaba en curso del satélite que pondría en órbita esta independencia de soberanía espacial para la conectividad. No solo de la Argentina, sino de la región. Conectividad propia de un país que —yo no dejo de decirlo porque hay que repetirlo todo lo que sea necesario— construyó satélites. Y no son muchos los países que construyen satélites.

La reacción de los zócalos de la patria sublevada se ve en estas expresiones que no son, insisto, las del comunicado de la Mesa de Enlace o de dirigentes de la cúpula de la CGT o gremios como el de Daer. Haciendo el paralelo entre quienes tienen que reaccionar y quienes son cómplices o sostienen el cuchillo filoso que es Milei. El poder real.

Porque Sturzenegger, insisto, tiene incluso más poder que Milei. Porque Sturzenegger es parte de ese poder real. Y ayer, por ejemplo, los extrabajadores de la ex Georgalos en Panamericana decían: “Que venga aquí Daer y vea la situación”.

O sea, la pregunta y la reflexión sobre este Día de la Independencia, sobre este 9 de julio de 2025, es: ¿dónde está parada la Argentina con un poder real que no está tensionando, ni amenazando, ni intentando, sino que está empuñando un cuchillo, cercenando los derechos de los trabajadores?

El poder real empuña la motosierra. Milei no propone la motosierra. Milei es la motosierra.

Sobre eso están las reacciones de los trabajadores, de la movilización. Esa hermosa frase que dice que gobernar es movilizar. Y sobre eso se acciona, sobre ese empuñar para desguazar el Estado, para destrozar el Estado, para convertir el Estado en astillas, para borrar una historia de lucha por la independencia.

Ojo, no es esta la primera afrenta que tiene aquel Acta de la Independencia que, después de la Revolución de Mayo y de luchar por una autonomía del territorio argentino, está amenazada. La firma de esa acta histórica está amenazada. No es, por supuesto, la primera vez.

Y el contexto para que esto ocurra, para que esté en las condiciones de posibilidad, insisto, no arranca con este cuchillo filoso o esta sierra que es Javier Milei. Las condiciones de posibilidad vienen dándose desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri.

Por eso los escenarios son parecidos, repetidos, aunque por supuesto estos son más extremos.

Movilización por Cristina

En ese contexto, hoy 9 de julio se desarrolla la convocatoria al Parque Lezama del colectivo Argentina con Cristina. El pedido de una bandera como símbolo de unidad y símbolo patrio, símbolo patriótico, para recuperar esos valores, ese núcleo, ese hilo que nos una en una bandera en Parque Lezama. En el contexto de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

Pero también para empezar a tomar conciencia cada vez más de que la proscripción a Cristina no solamente es la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, la dirigente más importante de la oposición y quien se había postulado como candidata para este escenario electoral. Están proscribiendo la voluntad popular. Nos están proscribiendo a todos nosotros en nuestra decisión. Están proscribiendo la democracia.

Yo no sé si tomamos conciencia cuando pensamos en las fluctuaciones del dólar, o aquellos que están preocupados por cómo eso impacta en los precios, en el día a día, en el mes a mes, por llegar a fin de mes. No sé si les da tiempo. Justamente para eso estamos: para visibilizar el nivel de ataque del que estamos siendo víctimas los argentinos y las argentinas.

Cristina, la propia democracia, vos, yo, todos ustedes, todos nosotros. Como decía la compañera de ATE del INTA: incluso esos de la Mesa de Enlace que conforman el directorio y que creen que a ellos no les iba a tocar.

El espacio Argentina con Cristina entonces llama a manifestarse hoy con banderas argentinas. Va a ser en el histórico Parque Lezama. Allí estará el escenario de una movilización popular en respaldo a todo esto que les estoy diciendo.

Esto va a ser a las 14 horas. Vecinos, organizaciones sociales, bajo la consigna sencilla: llevar una bandera argentina como símbolo de unidad y resistencia.