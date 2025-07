Víctor Hugo Morales lanzó una durísima crítica a Javier Milei e ironizó sobre el motivos que aludió el Presidente para cancelar el viaje a Tucumán por el Día de la Independencia: el mandatario argumentó que no podría viajar debido a los bancos de niebla. La suspensión del acto, sin embargo, llegó luego de que la enorme mayoría de los gobernadores rechaza la invitación del jefe de Estado para acompañarlo en el acto.

El editorial de Víctor Hugo Morales

¡Qué dos pobres pájaros! Todavía se recuerda a Macri pidiéndole disculpas al Rey por esa Argentina que había osado desprenderse de la corona española. Es que cantarle el himno al Rey de España, caramba, no cualquiera. Así que se disculpó.

Y más expeditivo ha sido Milei: decidió no ir a Tucumán. No quería ir, Milei, porque los gobernadores veletas esta vez no lo acompañan y se iba a notar demasiado.

Cavilaba Milei a las cinco de la tarde y, de pronto, parado frente a la ventana, observó que no se veía el edificio de enfrente. “La niebla”, musitó. “Digan que no voy por la niebla”.

—¿Y si se disipa? —le preguntaron.

—No importa, yo tengo que tomar la decisión ahora y ahora hay niebla. No voy. Saquen un comunicado.

La niebla es una de las novelas de Stephen King, una de terror, con monstruos y una nube terrorífica que cubría toda una ciudad de Estados Unidos. No se podía andar tranquilo porque un ser extraño te manoteaba y fuiste.

La incertidumbre, que como nada refleja la niebla, se parece a lo que provoca la pizarra del dólar, por ejemplo. ¿Hay un monstruo ahí? Uno camina con cautela.

El terror vivido por los habitantes al cabo de 101 muertes del Estado justifica el recelo. Nadie sale de compras, porque puede ser en los súper donde se esconden los monstruos que te pasan a otra vida, más cara.

La Argentina se asentó en un tipo de vida en la que tallan la mentira y el odio. La crítica a la sociedad consolidada en ese estilo de vida es inocua. No hay con qué darle.

Decir que es una vergüenza lo de Milei es un desgaste inútil. Pasó todos los filtros el hombrecito. Grosero, autoritario, servil y mentiroso, por tirar algunos adjetivos que se empujan entre ellos por aparecer en la nota.

Pero hay muchos más. Sin embargo, el tipo se mantiene, hasta peleando contra la mafia de Clarín, que es un engendro digno de Stephen King y se los come a todos. Siempre.

La niebla, como pretexto —aun si es infantil—, sirve como una traslación de la idea de lo que pasa en el país. A la salida de las facultades extraordinarias que gobernadores traidores y muchos senadores y diputados concedieron a Milei, nos encontramos sin nada.

Solo alguna forma de estupidez no declina, porque lo que es la vida y los sueños son fantasmas que pretendemos mirar a través de una ventana tapada por la niebla.