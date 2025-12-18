Omitir para ir al contenido principal
El misionero encabezará la última fecha del circuito

Leo Augsburger será el anfitrión en Posadas de la última fecha del Argentina Pádel Tour

El protagonista viene de participar en el Premier Padel Finals de Barcelona.

Leo Augsburger recibirá la última fecha del circuito. (Prensa -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Votacion del presupuesto en diputados

De sardinas contra tiburones

Por Juan Carlos Junio

El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA

Golpe al corazón del sistema universitario

Por Juan Funes

Procesan al agresor de Beatriz Blanco

La justicia desmontó la teoría de Bullrich de una “jubilada patotera” que atacaba policías

Por Luciana Bertoia
Marcha CGT a Plaza de Mayo 18/12/2025

Crónica de la movilización contra la reforma laboral

“El Gobierno quiere que los trabajadores no tengamos vida”

Por Celeste del Bianco

Lesa humanidad

Confirmaron la condena al asesino del beato mártir Wenceslao Pedernera

Por Washington Uranga

“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”

Assange denuncia a la Fundación Nobel

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados

Una mala para dos amigos de las SAD

Venezuela, Estados Unidos, Petroleo

En el marco de la escalada entre Caracas y Washington

El gobierno de Maduro dispuso una escolta militar a buques petroleros venezolanos

El País

Malestar por el revés en Diputados

Tras el fracaso del ajuste, el Gobierrno amenaza con vetar su propio presupuesto

Por Melisa Molina
Patricia Bullrich

El oficialismo reordena su estrategia al no lograr apoyo

Sin votos, el gobierno frena el debate y patea la reforma laboral para febrero

Economía

INDEC reportó el vigésimo cuarto mes consecutivo de saldo positivo

Superávit comercial en noviembre

Donald Trump

Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.

Inflación en EE.UU. menor a la esperada

Paso fronterizo la Quiaca

Comunicado de la Cámara Argentina de Comercio

Denuncian contrabando fronterizo

ARCA

Ahora pasa al Senado

¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?

Sociedad

Le dio veinte cuchillazos y está viva de milagro al saltar por la ventana de un tercer piso en su escape

Una argentina fue apuñalada por su esposo en Italia

Preocupación por la reconocida figura

Se descompensó el chef Christian Petersen y quedó internado en terapia intensiva

Perplexity acusada por The New York Times y Chicago Tribune de usar contenidos protegidos

La IA se sienta al banquillo en EE.UU.: el futuro del periodismo y la industria mediática

Por Pablo Esteban

Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° para caminar por dentro y sobrevolar las pirámides

Viaje digital al inframundo de los faraones

Por Julián Varsavsky

Deportes

FOTO REDES SOCIALES aniversario mundial 2022 angel dia maria copa mundo

Los campeones brindaron mensajes en las redes sociales

Los campeones del mundo recordaron los tres años de la gesta de Qatar

Los clubes de barrio y las becas a deportistas, los sectores más afectados

El ajuste nacional al deporte continuará en 2026

Los posteos de Messi y la Selección argentina

Los mensajes de los campeones del mundo a tres años del título en Qatar 2022

