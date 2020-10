"Es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario". Por la pandemia, los pañuelos verdes ayer se levantaron virtualmente, a partir de la convocatoria realizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el marco del Día por Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. "Exigimos a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo", señalaron desde la Campaña. Además, destacaron que con la pandemia recrudecieron los obstáculos en el acceso a la salud sexual y reproductiva. "Las 40 mil internaciones que se dan por año como consecuencia de abortos inseguros nos muestra que el sistema de salud no puede seguir sosteniendo eso porque esas camas se están necesitando para otra cosa, si el aborto es legal eso no ocurriría", dijo la ex diputada provincial Silvia Ausburger, integrante de la Campaña Rosario.

Ante la imposibilidad de manifestarse masivamente por las calles, el reclamo por la aprobación urgente del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones, se trasladó a las redes sociales. "Nos imaginábamos en este momento con la ley aprobada porque lo único que nos faltó en el 2018, cuando por muy pocos votos el Senado la rechazó, es una voluntad fuerte del Poder Ejecutivo en ese momento para sancionarla. Entendemos que esa voluntad hoy existe porque ha sido un compromiso de campaña y ratificada durante la apertura de sesiones", señaló a este diario Ausburguer, en la previa del pañuelazo virtual.

"Entendimos que el gobierno no enviara la iniciativa, pero ahora la pandemia se extendió y con un escenario de incertidumbre sobre cuándo va a terminar", agregó la ex diputada, para luego plantear la urgencia de abrir el debate: "Podemos mostrar los números de las muertes que siguieron ocurriendo, de las niñas abusadas al interior de sus familias porque no están yendo a la escuela y por lo tanto no es un ámbito donde puedan detectar ese embarazo, como el caso de la niña de Casilda que llega a un efector con un embarazo a término".

Para Ausburguer, quien integró la comisión redactora del último proyecto de ley presentado al Congreso, "a pesar que todavía no tenemos ley, el año nos permitió consolidar el consenso social que hay a favor de la legalización del aborto, y también para contar nuestros 15 años de lucha. Este 28S, porque estoy en la campaña desde su fundación, nunca lo imaginé. Ayer (por el domingo) en todos los diarios nacionales salió la carta pública, hoy (por ayer) hubo notas en todos los medios de comunicación. Creo que es un escenario social sumamente favorable, las 500 firmas en la solicitada reclamando al Parlamento que abra el debate, soy optimista que la ley se va a aprobar",

Con los hashtag #AbortoLegal2020 y #EsUrgente el reclamo copó las redes sociales. "Este 28S se cumplen 30 años de la Declaración de San Bernardo, donde feministas de toda Latinoamérica y el Caribe se comprometieron en la lucha por la legalización del aborto. En este día nos unimos porque es urgente, es prioridad y es esencial", escribió la diputada provincial Lucila de Ponti.

Concejalas rosarinas también sumaron sus voces. "Es ahora, es urgente. Hoy gritamos otra vez juntas, en esta ocasión de forma virtual, para que en América latina y el caribe las mujeres podamos decidir", posteó la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck. "Es Urgente que se apruebe el proyecto de ley que termine con este sistema que nos somete a la clandestinidad", escribió la concejala Norma López. "La sanción de la ley por el Aborto Legal Seguro y Gratuito es urgente. Este derecho de todas las personas con capacidad de gestar ya no puede esperar más", dijo la edila Caren Tepp.

"En el Congreso de la Nación hay un proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo. La pandemia no puede ser la excusa. Las Mujeres Socialistas decimos presente para Que Sea Ley", dijo la edila Verónica Irizar. "Necesitamos el tratamiento y la aprobación de la ley, una deuda pendiente con las mujeres e identidades con capacidad de gestar de nuestro país", dijo la concejala Susana Rueda.