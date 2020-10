Por la pandemia no sesiona Diputados y hay quejas de la oposición

Ante la confirmación de por lo menos 30 casos de empleados contagiados de coronavirus, la Cámara de Diputados de Salta tampoco sesionará hoy, según lo informado, porque entre los positivos hay trabajadores de las áreas técnicas esenciales para llevar adelante el debate y por lo tanto se encuentran cumpliendo con el aislamiento obligatorio.

Sin embargo, esas explicaciones parecen no haber alcanzado para la mayoría de los bloques de la oposición que manifestaron su desacuerdo con la decisión de no convocar a sesión ordinaria para hoy “esgrimiendo como pretexto para ello, según tomamos conocimiento informalmente, evitar la propagación del coronavirus en el ámbito de la Cámara de Diputados”.

“Como Presidente de la Cámara de Diputados (refiriéndose a Esteban Amat), Ud. tiene la posibilidad de arbitrar todos los medios necesarios y de ejecutar los recursos que se le confiaron administrar para que la Cámara de Diputados sesione bajo los protocolos sanitarios correspondientes”, exigieron los legisladores del Partido de la Victoria, la Unión Cívica Radical, PARES y Ahora Patria.

La última sesión en la Cámara Baja data del martes 8 de septiembre, cuando estuvieron más de 12 horas para completar una frondosa acta de labor parlamentaria. Luego el martes siguiente no hubo por la celebración del Milagro, y finalmente en estos dos últimos martes optaron por no convocarlas por la pandemia.

Según dice la información remitida desde Diputados, las medidas de prevención se llevan adelante con el consenso de los presidentes de bloque, aunque en el documento enviado por los opositores, manifiestan que la suspensión no habría sido comunicada antes.

Algo que le reprochan al presidente Amat, ya que dicen que tomaron "conocimiento informalmente” y le piden “tener certezas respecto a los motivos que fundamentan su decisión, que nos informe por escrito las razones que sustentan su decisión de no convocar a sesiones ordinarias”.

La respuesta de Amat llegó vía Twitter: “La lucha contra esta pandemia nos exige responsabilidad social a todos los sectores. Por desgracia, hay dirigentes políticos que no lo entienden, y desde la comodidad de su living buscan constantemente y de manera mezquina hacer campaña en redes sociales”, publicó.

Aunque sin nombrarlo, los dardos apuntan principalmente al radical Héctor Chibán, quien antes de la nota enviada junto a los otros legisladores, publicó un video en Facebook, en el que acusa que la suspensión de las sesiones es una maniobra adrede solicitada desde el Ejecutivo.

“No se puede poner en peligro a una comunidad porque algún irresponsable no lo entienda. Lamentablemente tenemos un gran número de trabajadores esenciales de la Cámara de Diputados, al igual que sus grupos familiares, afrontando el coronavirus”, arremetió Amat.

Finalmente agregó: “La actividad parlamentaria no ha cesado. Es mucho más amplia de lo que algunos creen o quieren hacer creer. No se limita sólo a un martes, quizás no se enteró. Tiene muy buenos colegas de bancada, de quienes podría aprender al menos un poco. Nosotros seguiremos trabajando activamente para generar políticas y herramientas para afrontar la pandemia”.

Si bien desde hace tres meses las sesiones son todas virtuales sin presencia de los diputados en el recinto, a excepción del propio Amat y del vicepresidente primero Ignacio Jarsún, la cantidad de personal para ponerla en marcha ronda los 30, entre técnicos de sonido, camarógrafos, seguridad, prensa, ceremonial, maestranza, secretarios y prosecretarios y empleados del área legislativa.

En cambio, las reuniones de comisión se pueden desarrollar solamente con Zoom y sin necesidad de tener un soporte desde la Legislatura, al ser más reducida la cantidad de participantes.

En la semana que pasó solamente el Concejo Deliberante capitalino sesionó también con sistema virtual, mientras que el Senado al igual que Diputados, por cuestiones sanitarias suspendió sus sesiones.

Hace siete días los legisladores opositores cruzaban al gobernador exigiéndole que rinda cuentas de los fondos enviados desde Nación y con lo recaudado en el fondo “Codo a Codo”. Desde el Ejecutivo respondieron con que dicha información iba a ser remitida por el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, la cual estaría estaría ingresando en estas horas.