Arte y medio ambiente: encuentro de artivistas  

Desde el inicio de la pandemia se habló mucho sobre el cuidado del medio ambiente, la necesidad de protegerlo y los efectos notables que tenía la ausencia del ser humano en ámbitos naturales: se volvió a ver el fondo de los ríos, los peces regresaron a su hábitat, muchos animales avanzaron sobre las urbes vacías y la vegetación comenzó a crecer con vigor inusitado. ¿Cuál es el rol que tiene el ser humano en su entorno?

Esto es algo sobre lo que reflexiona Amb.Art, un laboratorio de innovación que busca colaborar, hibridar y experimentar entre dos mundos: arte y ambiente. Se trata de un espacio de encuentro para investigar, experimentar y diseñar proyectos a partir de la dinámica de acción-reflexión-creación. El jueves 1 y viernes 2 de octubre se realizará un workshop de Cocreación y Comunidad a cargo de Ronald Sistek, facilitador internacional de grupos. La actividad se realizará a través de zoom, es de acceso gratuito y con inscripción previa (https://forms.gle/peUKqqKynjCBxnD18).

Joaquín Fargas, uno de los impulsores de Amb.Art, trabaja el cruce entre arte, ciencia y tecnología, y su producción está centrada en imaginar un futuro utópico: “Considero que todos somos arte, ciencia y tecnología. Acabo de tener un encuentro con Ars Electronica Center (Linz, Austria), y justamente trabajé el proyecto de la naturaleza de nuestra naturaleza. Muchas veces pensamos la naturaleza como algo externo de lo cual nos tenemos que separar o contra lo que tenemos que luchar, pero se trata de un conjunto que debe subsistir de manera simbiótica”.

Fargas recupera el concepto de tekné acuñado por los griegos para abordar el rol de la producción humana: “De ahí viene la palabra tecnología y me parece que tenemos que ver cómo capitalizar eso para hacer algo bueno. Si bien mi pensamiento es utópico, tengo algunos proyectos concretos como el de Utopía, con epicentro en la Antártida. Creo que podemos tener un mundo mejor, y la tecnología puede ser una solución para los problemas que la propia tecnología causó”, explica el creador de Glaciator, una instalación de robots solares que con sus pasos ayudan a compactar y recristalizar la nieve antártica para convertirla en hielo y adherirla a la masa del glaciar.

La Paternal Recicla es otro de los colectivos que integran Amb.Art y surgió en 2009 en el marco de La Paternal Espacio Proyecto, un laboratorio de arte contemporáneo y sociedad. Su principal objetivo es promover la conciencia ambiental a partir del trabajo manual desde el campo artístico, fomentando la creatividad. “Nos dábamos cuenta de que había muchísima información sobre este tema pero nunca se hacía carne. El hecho de trabajar con residuos no sólo despierta la creatividad, sino que prepara la cabeza para acercarse a los problemas que se plantean desde el ambientalismo. Como colectivo participamos de un montón de encuentros dando charlas y talleres en distintos lugares”, cuenta Francisco Paredes, coordinador del proyecto. Y con respecto a la relación entre arte y medio ambiente, precisa: “En la historia del arte hay muchos ejemplos de artistas que utilizan residuos para crear sus piezas; en nuestro caso se trata de instalaciones donde usamos desechos. Hay que cambiar la mirada sobre los residuos para entender que pueden convertirse en recursos. Por eso aludimos a la idea de reciclaje creativo”.

Magui Roccatagliata, otra de las impulsoras del laboratorio, es artivista y docente. A la hora de definir el artivismo, sostiene: “Es un movimiento que utiliza el arte como herramienta sensibilizadora para activar por alguna causa social, ambiental, feminista, económica o política. En mi caso hago artivismo porque es una manera de llegar a aquellos sectores de la sociedad que nunca se acercarían a galerías de arte, museos o espacios culturales. Creo que el artivismo es súper poderoso para concientizar; por eso lo elijo como modo de trabajo y de vida”.

Cuando se les consulta por la importancia de realizar un workshop sobre arte y medio ambiente en un contexto como este, Paredes afirma: “Se avizora un horizonte donde lo colaborativo va a ser la respuesta frente a los desafíos ambientales, económicos, sociales. En el campo artístico se trabaja mucho desde lo grupal, pero no siempre se tienen las herramientas para que se convierta en algo virtuoso. Estos talleres apuntan a ejercitar el músculo de la cooperación, utilizando herramientas conceptuales que faciliten el encuentro, el diálogo, la puesta en común y el diseño de proyectos conjuntos. La idea es acercar proyectos artísticos a causas ambientales para potenciar los reclamos y visibilizar ciertas temáticas”.

Fargas, por su parte, señala: “La utopía nos mantiene activos; hacer algo es casi una obligación. Los workshops se proponen conectar el plano artístico con el ambiental y brindar herramientas para un trabajo conjunto. Es un mensaje de concientización pero también de acción colectiva. No podemos comprar el mundo; en todo caso, podemos adoptarlo. Nuestra vida es efímera y estamos de paso. Cuando adoptamos algo, sabemos que no va a ser para siempre; va a estar a nuestro cuidado por un tiempo, vamos a ser responsables, pero no nos pertenece. Tenemos la obligación de dejar algo a las generaciones futuras, por eso hablamos en términos de derecho potencial”.

Roccatagliata sostiene que un workshop como este es necesario porque la sociedad vive un momento decisivo: “Hoy las personas que nos dedicamos activamente a estos mundos, tanto el arte como el ambiente, podemos comprometernos y hacer un aporte. Es una forma de que nuestro trabajo cotidiano se vuelva un servicio a la comunidad. En el artivismo hay una necesidad de aportar algo a la sociedad; es imposible ser artivista sin involucrarse con nuestro entorno. Lo interesante es que vamos a trabajar desde los conceptos de comunidad y co-creación, es decir, compartir diferentes criterios pero con una mirada común. En ese sentido, profesamos el trabajo colaborativo y la hibridación de proyectos. Vemos al ambientalismo como algo mucho más amplio que el artivismo o el activismo”.

* Jueves 1 de octubre (de 10 a 13) y viernes 2 de octubre (de 14 a 16). Entrada libre y gratuita, con inscripción previa (https://forms.gle/peUKqqKynjCBxnD18). Cupos limitados.