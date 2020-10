Axel Kicillof, sobre la ocupación de tierras: "El estado provincial no se va a borrar"

A poco más de 24 horas de que se cumpla el segundo plazo legal para llevar adelante el desalojo de la toma de tierras de Guernica, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof presentó un Plan de Hábitat, Suelo y Vivienda, que contempla la construcción de 33.600 nuevas viviendas sociales hasta 2023 y otros programas por 190 mil millones de pesos. En la presentación, desde la Casa de Gobierno provincial, Kicillof destacó que "el Estado no se va a borrar" del problema del déficit habitacional, pero señaló que la respuesta "no va a hacer inmediata" e insistió en que "avanzar sobre la propiedad de otros no es la solución".

El gobernador anunció la creación de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, que quedará a cargo de la ministra de Gobierno, Teresa García, para coordinar todas los ministerios y áreas que intervienen en la administración de suelo, servicios y construcción de viviendas. Además, el mandatario provincial anunció la reactiviación de 9700 obras de vivienda paralizadas en la gestión de María Eugenia Vidal y el ordenamiento de los registros de Suelo Urbano y de Demanda Habitacional.

"Nos hubiese gustado no hace este anuncio en el contexto de la pandemia y la crisis económica que atravesábamos", señaló Kicillof pero reconoció que fue la pandemia la que hizo "inocultables" las falencias provinciales en el el sistema de salud, la educación, la informalidad laboral y el acceso a la vivienda.



El mandatario reconoció que "si no hay política del Estado, si no hay voluntad y ejecución, resultados y hechos esta situación es explosiva" y sostuvo que frente a problemas estructurales como el de la vivienda "en lugar de barrerlos debajo de la mesa, los vamos a poner sobre la mesa y decirle a la sociedad que no se va a solucionar inmediatamente, pero que el estado provincial, nacional y municipal no se va a borrar".

En el acto junto al gobernador estuvieron presentes, la ministra García, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta. En ese marco, Kicillof volvió a enviar un mensaje por elevación a las familias que participan de la toma de Guernica, en Presidente Perón, y reiteró que "no se resuelve el problema de la falta de vivienda yendo contra la propiedad o el derecho de otro".

Un mensaje similar había dado a principio de mes, cuando el problema de las tomas generó ruido en la agenda oficial, y ya se había anticipado parte del programa que se anunció esta tarde. A pocas horas del cumplimiento de la orden de desalojo, la mesa de negociaciones con los delegados de la toma se tensó y organismos de derechos humanos se presentaron como amicus curae para pedir la suspensión del desalojo.



El "inicio de una solución" al problema habitacional

Kicillof anunció la creación de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda para coordinar tareas que llevan adelante los ministerios de Economía, Infraestructura y ARBA, entre otras áreas, y lamentó el "descuartizó" creado durante la gestión de Vidal. Esa unidad será la que coordinará el un programa de construcción 2021-2023 de 36 mil viviendas sociales por 85 mil millones de pesos, la reactivación de otras 9 mil, la generación de 85 mil lotes con servicios y 18 mil obras de mejora habitacional.

En paralelo, Kicillof reimpulsó el Registro Provincial de Demanda Habitacional, con antecedentes en 1998 y 2017, para tener datos certeros sobre lo que se estima es un déficit habitacional de 1.200.000 viviendas en territorio provincial. Y la puesta en marcha de un banco de suelo bonaerense.

"No se sabe qué parte del suelo bonaerense pertenecen a la provinica. Venimos trabajando en un proceso de reconstrucción para tener sistematizado. Se trata de tierras ociosas o ocupadas, pero no solo por la gente de menos recursos sino por un sector que aprovecha ese vacío para hacer negocios", destacó el gobernador y señaló la situación de muchos de los countrys provinciales.

El gobernador señaló que la falta de registro de tierras impide el cumplimiento de la Ley de Acceso Justo a la Tierrra (Ley 14.449), que comtempla la cesión del 10% de los terrenos donde se proyectan barrios privados para la creación de espacios verdes o viviendas sociales. La aplicación de esa norma es una de las propuestas de los delegados de la toma de Guernica en la mesa de negociación.





Las cifras del déficit provincial

El gobernador puso en contexto la crisis habitacional bonaerense con el rápido crecimiento demográfico del Conurbano, donde se pasó de 5 millones de habitantes en 1970 a 10 millones en 2001 y para 2020 las estimaciones rondan los 14 millones. "Nuestra provincia es de la más ricas, pero también entre las más desiguales y, en términos relativos, con el gobieno más pobre", sintetizó Kicillof.

El gobernador aseguró que este plan es "el inicio de una solución" y sostuvo que llevará años porque se trata de un problema que requiere un "solución multidimensional" y subrayó la diferencia que marcará el plan proyectado hasta 2023 con los años de la gestión de Vidal.

Kicillof precisó que, entre 2009 y 2015, la gestión de Daniel Scioli construyó 6.600 viviendas sociales por año, mientras que entre 2016 y 2019 se construyeron solo 2.000 por año frente a "una demanda creciente y una oferta muy deficiente. Eso genera una olla a presión, a la que se suma el deterioro en las condiciones de vida".