DEl 100 % de las prácticas registradas de uso de misoprostol en Provincia, 87 % son ILE

Los datos corresponden al primer Registro de prácticas de ILE y uso de misoprostol en Provincia de Buenos Aires, creado en marzo de este año, y cuyos datos figuran en el informe "Estrategias de implementación de la Interrupción Legal del Embarazo", elaborado por las direcciones de Salud Sexual y Reproductiva (DSSR) y de Equidad de Género en Salud (DEGS), del Ministerio de Salud bonaerense. Entre enero y junio de este año se relevaron un total de 5.784 prácticas de aborto legal, de las cuales el 87 % son ILE, en un 10 % no está registrado el dato y el 3 % restante corresponde a otras prácticas, como abortos espontáneos o embarazos no viables. El 57 % de ILE se efectuó en el primer nivel de atención, en su mayoría en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Primera experiencia provincial de construcción de información centralizada de la práctica de aborto legal, el Registro pone en agenda "la atención de las personas con derecho a la ILE como un componente integral de la política sanitaria". Y si bien las cifras no reflejan todas las interrupciones legales que se realizaron en ese período, representan una construcción posible del proceso de registro, que permite iniciar una caracterización y problematización de las prácticas en el territorio.

Según el relevamiento, del total de ILE registradas un 40 % se realizó en el segundo nivel, principalmente en hospitales provinciales, mientras que la franja etárea denota la cuestión central de que casi el 56 % de las personas registradas tiene entre 19 y 28 años, y un 8 % corresponde a menores de 19 años: 12 niñas de entre 9 a 13 años y 236 adolescentes de entre 14 y 18 años. En cuanto a lxs efectores de salud, en 2019 el 76 % de los hospitales provinciales efectuaban ILE, aunque casi el 80 % con algún tipo de restricción, un 20 % de los hospitales municipales y sólo el 6 % de los CAPS de todo el territorio provincial. En la nueva medición realizada en junio, se sumaron al Registro de efectores que realizan ILE 2 hospitales provinciales, 11 hospitales municipales y 74 Centros de Atención Primaria.

"Garantizar el acceso a servicios de calidad es una estrategia indispensable para eliminar la discriminación hacia las mujeres y personas con capacidad de gestar en el ejercicio de este derecho, y contribuir a la equidad de género en salud", concluye el informe. "La priorización de esta línea de acción, aun en el contexto de la pandemia por Covid-19, intenta responder a una urgencia: que las mujeres y las personas con capacidad de gestar que viven en la provincia de Buenos Aires puedan tomar decisiones autónomas sobre su salud reproductiva y su deseo de maternar."