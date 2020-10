Siguen los incendios forestales en Córdoba

Los incendios forestales continúan avanzando en Córdoba y ya arrasaron casi 50 mil hectáreas en lo que va del año. Este martes, a los dos focos que desde el fin de semana se desplegaban en el Valle de Punilla y en las cercanías de la localidad de Alta Gracia, se sumó un nuevo frente en la zona de Alpa Corral, al pie de la Sierra de Comechingones, que también se encuentra rodeada por las llamas del lado de la provincia de San Luis.

350 bomberos trabajan distribuidos en las tres zonas de la provincia de Córdoba que se encuentran afectadas por incendios forestales. "El principal foco se registra en el sur de la provincia, en la zona de Alpa Corral, Las Albacas y El Chacay", informaron las autoridades provinciales durante la tarde del martes. Al lugar se trasladaron 110 bomberos que combaten las llamas en medio del clima seco y vientos que alcanzan los 80 kilómetros por hora.

Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo y Catástrofes de Córdoba, explicó en rueda de prensa que el panorama es "complicado porque el viento zonda llega a la Cordillera y afecta a Córdoba". El foco de Alpa Corral se despliega en las cercanías de la Sierra de Comechingones, que traza el límite de Córdoba con la provincia de San Luis. Del otro lado de la Sierra, el fuego también avanza en territorio puntano y se distribuye en tres frentes ubicados en las cercanías de las localidades de Villa Larca, Papagayos y El Morro.

La segunda zona afectada en Córdoba es la del Valle de Punilla. Hacia el norte del Valle, las llamas avanzan alrededor de la localidad de La Cumbre en un frente que llegó a tener 40 kilómetros de largo, cubriendo las zonas de Río Pinto, Agua de Los Molles, Characato, Negro Huasi, Estancia Las Palmas, Oro Grueso y Cañada Honda.

A su vez, en el centro de Punilla, otro foco se despliega desde Pampa de Olaen hacia el sur, según informaron las autoridades cordobesas. Vecinos del lugar señalaron a este diario que este foco se acerca a la localidad de Cosquín impulsado por el viento zonda. Además de los bomberos, en el Valle de Punilla trabajan diez aviones hidrantes y dos helicópteros.

Por su parte, el foco activo en la zona de Alta Gracia se despliega cerca del barrio cerrado Potrerillo de Larreta, donde el humo intenso se sitúa en zonas urbanas, aunque no hay evacuados por el momento. También se trabaja en la zona de la localidad de La Paisanita, donde los bomberos lograron asegurar el perímetro de fuego.

Según las estimaciones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), 48.410 hectáreas fueron quemadas por los incendios que afectan a Córdoba desde el primero de enero de este año.

Cabandié volvió a pedir que la justicia actúe

"Los focos en el Delta ya llevan seis meses y la verdad es que la Justicia no ha procesado ni detenido a nadie, es insólito que eso pase", señaló este martes el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, en relación a los incendios intencionales que avanzan en las islas del Delta del Paraná. Reunido en Casa Rosada, en el marco del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, el ministro apuntó contra el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, a cargo de la causa por los incendios: "Pareciera que al juez federal Alonso no le funciona la impresora, porque no ha emitido un fallo todavía, no ha investigado, no ha hecho la tarea que tiene que realizar", afirmó Cabandié.

A estas declaraciones se sumó el propio presidente Alberto Fernández, quien, en el lanzamiento del Plan Detectar Federal en Rosario, aseguró: “Hoy Rosario tiene el problema de los humedales y ese problema ha generado que muchas islas se incendien a veces por la seca, la baja del río o porque alguien lo hace intencionalmente”. En este sentido, Fernández sostuvo que es necesario “perseguir penalmente a los que generan esas quemas" e indicó que "hay que ser inflexibles porque dañan al medio ambiente y la vida de los rosarinos”.

En la previa del acto presidencial, ambientalistas se movilizaron para exigir una ley de humedales y pedir la declaración de "emergencia medioambiental": "Frente al ecocidio en territorio nacional y en base a la profundización del modelo extractivista, queremos exigir un decreto de necesidad y urgencia por la emergencia medioambiental", señaló en un comunicado la Multisectorial por los Humedales. Además, los manifestantes reclamaron que se encuentre a los responsables de las quemas y se los juzgue.

Informe: Santiago Brunetto