Debate en Chile por una posible mutación del coronavirus

Por estos días, las autoridades de Chile ven con preocupación la situación que enfrenta la región de Magallanes, donde se ha registrado un aumento significativo de casos de coronavirus, pese a la cuarentena que ya se mantiene por más de cinco semanas.

De acuerdo al último Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, tres comunas de Magallanes -Punta Arenas, Natales y Porvenir- están entre las cuatro con la mayor tasa de incidencia activa a nivel nacional, con más de 800 casos por 100.000 habitantes.

"Lo que me preocupa más es Magallanes. No sé bien realmente qué es lo que está pasando. ¿Es por la apertura de la frontera? ¿O porque hubo poco control? ¿O porque la población no entendió bien?", manifestó hace unos días el ministro de Salud, Enrique Paris. Ante las dudas, el Ministerio de Salud chileno incluso trasladó muestras de PCR desde Punta Arenas a Santiago para analizar una posible contaminación en los laboratorios de la región, que pudiera estar dando falsos positivos. Sin embargo, aquella hipótesis fue finalmente descartada.

Este martes se conoció que está en curso un análisis para determinar si hubo una mutación del virus que circula en la región de Magallanes. Así lo señaló la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien dijo que "se está haciendo en Magallanes un estudio para ver si hay alguna mutación en el virus, si es un virus nuevo, si es el mismo virus, o si esto fue una reintroducción; hay una serie de medidas que se están evaluando para ver qué es lo que está pasando".

Sobre esto, la intendenta de Magallanes, Jennifer Rojas, señaló que "en el Hospital Clínico están haciendo estos análisis para ver si corresponde a otra cepa, si es otro virus o ha cambiado el genoma del virus; y entender también cómo se está comportando y por qué en Magallanes tenemos este nivel de contagio".

Daza considera que "son varias variables" las que pueden estar influyendo en la situación particular de la región, como "la forma de vida que tiene el magallánico, por una condición de que ellos pasan mucho adentro, y la posibilidad de estar al aire libre, como ha sucedido en otras regiones, es menos posible; o sea, las personas se juntan adentro y el clima hace más difícil que puedan tener reuniones al exterior".

Además, también se investigan posibles irregularidades en los permisos de circulación. La intendenta Rojas alertó sobre el "mal uso que ha existido de algunos permisos, de permisos únicos colectivos sobre todo, que hemos encontrado a personas que están vendiendo permisos". Ante eso, dijo que están poniendo foco en las fiscalizaciones, "para ver cuáles son las empresas que han aumentado sin motivo alguno sus permisos durante el tiempo de pandemia", y anunció que "van a ser sancionadas las que estén haciendo mal uso de permisos".

La subsecretaria Daza también comentó que "hemos visto un número importante de permisos en la Región de Magallanes" y detalló que la secretaría de Salud, junto a la Inspección del Trabajo, comenzó desde la semana pasada a fiscalizar "que las personas que están trabajando en las empresas sean los permisos que se están dando". La autoridad afirmó que la idea es disminuir "ojalá al 50%" las empresas que puedan entregar esos permisos, "y que se funcione con los estrictamente necesarios".